8 terraços abertos ao público para apreciar a vista em Salvador [atualizado]

Apreciar o pôr do sol ou vistas incríveis da capital baiana pode se tornar ainda mais gostoso quando o momento é regado a comidas, a um cafezinho, a uma boa música ou apenas a um amplo e arborizado espaço. Todas essas possibilidades acontecem em diferentes terraços soteropolitanos que são abertos à visitação do público.

Para quem quer parar e escrever, poetizar um momento romântico, fazer cliques incríveis ou apenas para quem quer pausar tudo e refletir: o que seria melhor do que estar nas alturas e vendo cada detalhe de cima – como um drone?

Conheça os terraços que podem ser acessados gratuitamente ou por um preço simbólico, mas que, no fim, são lucros impagáveis para os olhos:

[LISTA ATUALIZADA | COM NOVOS LOCAIS]

1. A nova cafeteria da Aliança Francesa | @larribistro

O mirante da Aliança Francesa (Agência Hike/divulgação)

A Aliança Francesa é uma organização sem fins lucrativos que oferece cursos de francês, juntamente com programação cultural. No espaço, é possível encontrar uma cafeteria em um terraço com vista especial para o mar (da Baía de Todos os Santos) e para o pôr do sol.

Tudo por lá é sempre regado com música, geralmente com apresentações de chorinho. De quebra, ainda é possível conhecer as exposições, os livros disponíveis próximos à cafeteria e outros detalhes culturais e artísticos do destino.

➨ Precisa pagar para entrar? Não é necessário consumir para aproveitar a vista.

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 401 – Barra

➨ Horário de funcionamento: 10h às 21h de segundas-feiras até sábados.

➨ Telefone: (71) 3336-7599

2. Terraço do Glauber Rocha

A vista do terraço do Glauber (divulgação)

No Espaço Glauber é possível encontrar cinema, cafeteria, livraria e muita cultura. Ao subir as escadas do local, o terraço oferece vista para construções históricas e para a Baía de Todos os Santos.

Apesar do espaço ao ar livre não ter móveis, é possível brincar pelo vasto ambiente liso e sentar pelo chão como muitos fazem, caso seja do agrado. O local é certeiro para um bom clique, justamente por não ter mesas e cadeiras pela frente.

IMPORTANTE: o terraço está passando por reformas no momento e ainda não tem previsão exata para reabertura. Porém, a confirmação existe: ele vai voltar ainda melhor!

➨ Precisa pagar para entrar? Não é necessário pagar para entrar e aproveitar. Pagamentos são feitos apenas na cafeteria, no cinema e na livraria (para quem for consumir algo).

➨ Endereço: Praça Castro Alves, s/n – Centro

➨ Horário de funcionamento: das 12h30 às 21h, em todos os dias da semana.

➨ Telefone: (71) 3011-4706

3. Novo Terraço do Shopping Barra | @shoppingbarra

O novo terraço do Shopping Barra (divulgação)

A área mistura música, recreação e gastronomia. Existem diferentes programações semanais e diversos artistas da cena local se apresentam gratuitamente, sempre a partir das 17h30.

O convite do Shopping é para que o público possa apreciar o pôr do sol e se divertir em família no espaço. Além da programação musical, o Terraço conta com Espaço Pet e Parquinho do Tio Paulinho, com camas elásticas, entre outras atrações.

➨ Precisa pagar para entrar? Não é necessário pagar e nem consumir para aproveitar a área.

➨ Endereço: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 22h, de segunda a sábado. Aos domingos, das 12h às 20h.

➨ Telefone: (71) 2108-8288

4. Terraço com eventos na Casa do Carnaval | @casadocarnavalbahia

O terraço da Casa do Carnaval (divulgação)

Tecnologia e interatividade se misturam na Casa do Carnaval, que conta a história da folia com diversos ângulos e diferentes temáticas. Maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas da festa, fotos, documentos históricos e dois cinemas fazem parte do ambiente.

Mas um dos principais shows do espaço está no seu último pavimento, que tem vista para a Baía de Todos os Santos. O local abriga um palco, mesas e cadeiras. A ideia é que o terraço seja utilizado para a realização de saraus, pequenos shows, lançamentos de livros e outras atrações culturais.

➨ Precisa pagar para entrar? Sim: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia).

➨ Endereço: Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho

➨ Horário de funcionamento: terça a domingo, das 11h às 18h

➨ Telefone: (71) 3324-6760

5. Prédio “Verde” do SECIS | @secissalvador

O visual do terraço da Secis, no Comércio (Secom/divulgação)

O prédio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) de Salvador se destaca no Comércio pela sua bela fachada verde composta por 1,2 mil plantas de 17 espécies.

Lá, tem um terraço igualmente especial com um sistema de cobertura verde, placas solares, horta e uma criação de abelhas sem ferrão, importante para a polinização das plantas. Além de poder conferir o belo lugar, é possível também observar do alto a rotina urbana de Salvador.

Para ter acesso ao local, atualmente basta agendar para até duas pessoas fazerem a visitação guiada e é claro, ficar atento as atividades culturais pelas redes sociais da Secretaria.

➨ Precisa pagar para entrar? Não. Gratuito.

➨ Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara, Salvador

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 09h às 12h e 13h às 17h.

➨ Telefone: (71) 3202-5630

6. Mirante Wildberger

O mirante Wildberger (Amanda Oliveira/divulgação)

Indo ao Mirante que também é conhecido como Mirante da Vitória, você pode contar com o céu aberto e ainda ficará acompanhado da grande árvore apelidada de “Bonsai Gigante”.

Além disso, o local proporciona uma bela vista do imenso mar da Baía e das ilhas distantes que o contorna, renovando as energias de quem aprecia a vista.

Do lado esquerdo, é possível avistar o Cemitério dos Ingleses e a Igreja de Santo Antônio. Como também a Barra e os casebres que compõem a pequena vila situada logo ali embaixo.

O espaço fica coladinho com o arranha-céu que leva o seu sobrenome, onde já existiu uma mansão medieval alemã.

➨ Precisa pagar para entrar? Não. Gratuito.

➨ Endereço: Largo da Vitória, 54-108 – Vitória

➨ Horário de funcionamento: de segunda a segunda, das 08h às 19h.

7. Forte de Santo Antônio além do Carmo

O Centro visto do Forte da Capoeira (divulgação)

Ao visitar o local, poderá conferir os espaços para videoteca, oficina de fabricação de berimbaus, caxixis e pandeiros, a biblioteca e por fim o jardim.

Tirando os espaços externos de recreação, no pavimento mais alto da fortificação, os seus olhos terão uma vista ampla do Comércio e de boa parte do bairro Santo Antônio Além do Carmo.

De um lado, verás a o Largo e a Igreja principal do bairro com toda a sua vida social pulsante e cultural. E do outro, é possível ver até a Cidade Baixa, além de um belo horizonte com o mar da Bahia.

Porém, atenção: para fotografar no local, é preciso pedir permissão com antecedência.

➨ Precisa pagar para entrar? Não. Gratuito.

➨ Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, s/n – Santo Antônio.

➨ Horário de funcionamento: de quintas a domingos, 16h às 18h.

➨ Telefone: (71) 3117-1488

8. Cafélier | @cafeliercarmo

A Baía de Todos-os-Santos pelo ângulo do Cafélier (Fábio Marconi/divulgação)

O Cafélier tem em seu estabelecimento uma atmosfera perfeita para passeios românticos, em família e para ocasiões especiais.

Localizada no Centro Histórico de Salvador, a charmosa casinha é, por si só, uma viagem no tempo, já que é decorada com objetos antigos. A melhor parte é a vista panorâmica da Baía de Todos os Santos, gerando um lugar perfeito para assistir o pôr do sol.

Lá, você pode aproveitar o horizonte enquanto saboeira um café com guloseimas. Ou, se preferir, peça aquela cervejinha gelada e tira-gostos para curtir o bate-papo.

➨ Precisa pagar para entrar? Necessário consumir algo da cafeteria.

➨ Endereço: R. do Carmo, 50 – Santo Antônio Além do Carmo.

➨ Horário de funcionamento: de quarta a segunda, das 12 às 20h.

➨ Telefone: (71) 3241-5095