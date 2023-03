8 tipos de vinho para apostar neste outono

Os dias podem até seguir quentes, mas vão começar a ficar mais nublados e até mais chuvosos. É quase outono e, em algumas regiões da Bahia, como Planalto de Conquista e Chapada Diamantina, as temperaturas pela noite já ficam abaixo dos 20°C. Esse climinha de meia-estação é, também, um delicioso convite ao desfrute de alguns estilos de vinhos que passamos longe no verão: mais encorpados e até mesmo mais alcoólicos. Confira uma lista de estilos para testar nesse período.

● Vinhos de corpo médio: Enquanto no verão os vinhos mais leves brilham, justamente por ficarem saborosos quando servidos mais geladinhos, no outono é a vez dos vinhos mais estruturados. Sugestões: Chardonnay, Viognier e Semillon; bem como tintos de Merlot, Cabernet Franc, Grenache/Garnacha, Bonarda e Barbera.

● Vinhos mais complexos: Em dias de temperatura mais amena é comum desejarmos pratos mais elaborados e ricos em sabores e texturas. Aposte em vinhos que trazem essas características, além de aromas e sabores de especiarias. Essa proposta você vai encontrar em brancos com estágio não muito longo em barricas de madeira, como carvalho e acácia, ou com longo período de contato com suas leveduras (sur lie); vinhos laranjas; rosés de coloração profunda e tintos também com estágio curto em madeira e não muito tânicos.

● Um pouco mais de álcool (e até de doçura): Naquelas noites de clima mais agradável, nada como um vinho sedoso, que traga uma sensação de conforto durante a degustação. Vinhos com teor alcoólico mais elevado e os fortificados, sejam eles doces ou secos, podem ser uma ótima escolha para o outono.

Confira alguns vinhos que caem bem no outono:

1. Errazuriz Aconcágua Cuvée Gran Reserva Sauvignon Blanc (R$ 195,90 na Grand Cru) | Um branco fresco, mas com boa estrutura. Com 13,5% de álcool, traz nos aromas um mix de notas cítricas, maçã verde e toques de ervas. Tem excelente persistência, médio corpo e acidez. Harmonize com comida de dendê.

2. Guatambu Veste Amarela 2022 (R$ 140,90 na Vyno) | Elaborado 100% com a uva Chardonnay, este vinho laranja passou 6 meses em contato com as cascas e mais 30 dias maturando em ânforas de concreto durante 30 dias. Traz notas de frutas, erva-doce e camomila, com boa persistência e médio corpo. Harmonize com comida de dendê e carnes brancas ensopadas.

3. Parole di Famiglia Alvarinho Barricado (R$ 77,02 no site da vinícola) | Fermentado em barricas de carvalho francês de primeiro uso, traz um surpreendente equilíbrio entre as características frutadas (maçã, lichia), florais e a baunilha da madeira. Na boca é elegante, equilibrado, untuoso, com retrogosto frutado e persistente. Harmonize com queijos picantes, risoto de parmesão, caccio e pepe e carbonara.

4. Família Lemos de Almeida Chardonnay (R$ 109,90 na Vinhos e Vinhos) | De aroma intenso e frutado, traz nota de pêra caramelizada, mel e especiarias. Na boca é intenso, complexo e com boa estrutura. Harmonize com bruschettas com queijo brie e queijos de pasta mole.

5. Nespolino Sangiovese e Merlot (R$ 100,90 na Grand Cru) | Elaborado com essa dupla de uvas, resulta em um vinho suculento, macio e frutado. Traz aromas de frutas vermelhas, como cereja e violeta, típicos da Sangiovese; juntamente com ervas e aromas de chocolate da Merlot. O envelhecimento da Merlot em barricas de carvalho proporciona um toque aveludado ao paladar.

6. Bosio Boschi dei Signori Langhe Rosso (R$ 148 na La Pastina) | Elaborado com 80% Barbera e 20% Nebbiolo, mais 6 meses em barricas de carvalho francês, é um vinho de taninos finos e acidez média a alta, que envolvem sua fruta madura lembrando cerejas e groselhas. Tem final suculento, com toques terrosos, florais e de especiarias. Harmonize com risoto de cogumelos com carne vermelha.

7. Alambre Moscatel de Setúbal (R$ 131,12 na Decanter) | Alternativa de meia-estação ao vinho do Porto, este fortificado tem aromas ricos de casca de laranja confitada, damasco seco, caramelo, e paladar untuoso. E o melhor: não precisa ter pressa pra beber, pois se mantém saboroso por meses após aberto. Harmonize com pastel de natas e outros doces portugueses; sobremesas cítricas mais complexas; bolos e doces com oleaginosas.

8. Barbadillo Fino Sherry (R$ 150 na Worldwine) | Já bebeu um Jerez? Este da Barbadillo é leve, apesar dos 15% de álcool; com ótima acidez e complexidade. Tem aromas de frutas brancas maduras, como maçãs cozidas; frutas secas, como amêndoas e nozes; além de notas de leveduras, salinas e herbáceas. Harmonize com charcutarias, receitas com shoyu (sushi) e azeitonas.

Em tempo:

Páscoa da Coffeetown | A Coffeetown Salvador traz este ano diversas novidades em seu cardápio exclusivo de Páscoa. Tem opções de ovos recheados (a partir de R$ 89,90 - 350g), latas adesivadas (R$ 64,90 - 150g) e as disputadas boxes, nas versões Básica (R$ 229) e Plus (R$ 299). A Básica contém suco, pão, terrine, mel, geleia, manteiga, bolo e mini ovos dragês. Já a Plus conta com os mesmos itens, mas uma meia garrafa de vinho ao invés do suco, mais queijo emmenthal e presunto parma. Os ovos de casca lisa e as opções de caixinhas com ovos e chocolates sortidos estão disponíveis para pronta entrega. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98344-4478.

2x Medalha de Ouro | Repetindo um feito de 2022, o vinho Amitié Chardonnay Oak Barrel acaba de conquistar Medalha de Ouro no Chardonnay du Monde 2023, que avalia e premia rótulos elaborados com esta uva branca de origem francesa. O bicampeão brasileiro foi destaque entre 537 amostras de 32 países, e recebeu uma das cobiçadas 55 medalhas de ouro atribuídas pelo concurso. Elaborado na região da Campanha (RS) pela sommelière a sommelière Andreia Gentilini Milan e a enóloga Juciane Casagrande, o vinho apresenta cor límpida e brilhante, com tons de amarelo palha e reflexos dourados. Traz, ainda, notas amanteigadas provenientes da maturação durante 12 meses em barricas de carvalho francês.