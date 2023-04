80% das empresas brasileiras têm dificuldade para encontrar profissionais

Segundo a pesquisa do ManpowerGroup divulgada recentemente, a escassez de talentos atingiu o nível mais alto dos últimos 17 anos, se tornando um pesadelo para 80% dos empregadores que buscam profissionais qualificados. A taxa é ainda maior nas áreas de bens de consumo, serviços de finanças e setor imobiliário (82%) e nas indústrias de transporte, logística e automotiva e nas áreas de comunicação e de assistência médica e ciências da vida (81%).

O levantamento realizado em 41 países mostrou ainda que 4 em cada 5 empregadores relatam dificuldade para encontrar talentos.No Brasil, os estados do Paraná (86%), São Paulo (82%), Minas Gerais (76%) e Rio de Janeiro (74%) são os que lideram a ausência de profissionais qualificados, sendo que no Paraná 52% dos empregadores do setor de TI não conseguem preencher as vagas abertas.

“Com o avanço da transformação digital, algumas habilidades têm se tornado cada vez mais valorizadas. Isso exige que os candidatos se qualifiquem e aperfeiçoem conhecimentos para se destacar no mercado e preencher essa lacuna de talentos”, explica Rodrigo Alves, diretor do Veduca, plataforma que oferece cursos online gratuitos de instituições renomadas como a USP, UFSCAR e Trillio Academy.

CURSOS GRATUITOS

Sustentabilidade empresarial, matemática financeira, estatística, ecoinovação, gestão de projetos, fundamentos da administração, Engenharia Econômica, Word, Excel e mais de 30 cursos gratuitos e com certificado estão disponíveis no site do Veduca. Os conteúdos são ministrados por professores da USP e UFSCAR.

O Projeto Redigir, da USP, também está com vagas abertas para o curso Comunicação e Cidadania com Ferramentas da Língua Portuguesa,que apresenta conceitos de gramática e redação, além de debates sobre temas atuais para que as pessoas possam se comunicar melhor, se empoderar e participar mais ativamente da sociedade.

Veduca - mais de 30 cursos: sustentabilidade empresarial, matemática financeira, estatística, ecoinovação, gestão de projetos, fundamentos da administração, entre outros. Inscrições em: https://veduca.org/courses/

Comunicação e Cidadania com Ferramentas da Língua Portuguesa. Inscrições em: https://www.eca.usp.br/noticias/cje-departamento-de-jornalismo-e-editoracao/inscricoes-abertas-curso-gratuito-em