80 kg de fios de cobre e refletores de LED são apreendidos em Pernambués

Cerca de 80 kg de fios de cobre de procedência suspeita de furto foram apreendidos na terça-feira (13), no bairro de Pernambués. Na mesma operação, foram recuperados também sete peças de guardrail (estrutura usada em vias públicas), fios de alumínio de uso exclusivo da Coelba, quatro refletores de LED e pedaços de corrimão.

A Operação Sucata fiscaliza a receptação de materiais como cabos e fios que são furtados de vias públicas e também de estabelecimentos privados. A ação é coordendada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), através da Superintendência de Gestão Integrado da Ação Policial (Siap), e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da Polícia Civil, com apoio de outros órgãos.

Os materiais apreendidos ontem foram achados em ferro-velho e pontos de reciclagem na Baixa do Manu e outros locais de Pernambués.

Os estabelecimentos não possuíam extintores, iluminação adequada, além de outras medidas de segurança necessárias, como explica o delegado titular da DRFR, José Marcelo Marques Novo.

“Os dois responsáveis pelos estabelecimentos comerciais foram advertidos pelo Corpo de Bombeiros, pois não tinham o certificado de licença da corporação. Eles também irão responder um inquérito regular”, disse o delegado.

Os materiais menores serão levados para a DRFR, já as estruturas metálicas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Também participam da operação as Superintendências de Tecnologia Organizacional (SGTO) e de Telecomunicações (Stelecom) da SSP, o Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas (CATP) do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Companhia de Policiamento Fazendário (CipFaz) e a Operação Apolo da PM, Departamento de Polícia Técnica (DPT),Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA), Coelba, CCR Metrô, Guarda Municipal de Salvador, Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), entre outras entidades.