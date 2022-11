888 Rec: grupo, selo e produtora lança nova faixa e clipe; ouça

Saiu a nova da 888 Rec.: na última quinta-feira (10), o selo lançou o seu novo clipe da faixa Amor bandido, que já está disponível em todas as plataformas de streaming e no seu canal oficial no YouTube.

A 888 Rec. é selo e gravadora de rap independente - ao mesmo tempo. Criada no ano de 2020, o projeto é liderado por jovens artistas do bairro de Brotas. Após uma reformulação, visando solidificar, amadurecer e evoluir um sonho que começou em 2017, por meio da FacRap, o grupo busca trazer representatividade de onde vieram através da arte autoral e independente assinada pelo selo.

O grupo já possui dois lançamentos, "Nave", "Além" e “50 Tons” que são produções independentes da gravadora, composta pelos artistas Zp, Nascimento, MCS, Jimmy (intérpretes e compositores) e CR Beatz (produtor musical) produzidas nos últimos dois anos e que também podem ser ouvidas em suas plataformas digitais.

Visando manter uma identidade própria, o grupo não se limita em uma única vertente do Rap, respeitando a preferência de cada componente do grupo e passeando pelos estilos boom bap, trap, drill, funk e r&b. Dessa maneira, tentam levar letras originais, carregadas de rimas e ritmo retratando a vida no cotidiano.