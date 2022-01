93% dos adolescente de Salvador já foram vacinados contra a covid-19

A vacinação contra covid-19 dos jovens entre 12 e 17 anos atingiu a marca de 93% de imunizados com a primeira dose na capital baiana. Foram cadastrados no sistema da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) 189.812 pessoas nesta faixa etária, desses, 175.621 já iniciaram o ciclo vacinal, sendo que 110.702 já tomaram a segunda dose. Já entre as crianças de 5 a 11 anos apenas 21% se vacinaram. No total, são 169. 773 cadastrados e 35.8478 vacinados. Os dados foram extraídos do Sistema VIDA, às 22h desta quarta-feira (26).

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito Bruno Reis ponderou as exigências feitas pelo Ministério da Saúde em relação a vacinação de crianças de 05 a 11 anos contra a Covid-19. Para o gestor, as burocracias impostas estão atrapalhando o ritmo da imunização desse público na capital baiana. Esta é também uma constatação do Secretário Municipal da Saúde, Leo Prates, que tem conferido de perto a vacinação desses públicos em Salvador. “O baixo índice vacinal do público infantil em Salvador é frutos das exigências do MS que não fazem sentido, como a espera de 20 minutos, porque não tem justificativa técnica científica para essa exigência”, afirma Prates.

Apesar disso, o titular da saúde municipal celebrou o atingimento de 93% de jovens vacinados na capital baiana. “Com todos os obstáculos e dificuldades, estamos avançando na imunização desse público. Nesse período de intensas preocupações com os altos índices de infecção pela Covid-19, o nosso apelo continua sendo para que pais continuem a vacinar as crianças para continuarmos o trabalho exemplar de imunização que tem sido realizado pela Prefeitura de Salvador”, disse.