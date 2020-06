98 funcionários da Uefs fazem teste rápido da covid-19 e 15 têm resultado positivo

De 98 funcionários da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) testados na quinta-feira 18) para a covid-19, 15 tiveram resultado positivo para a infecção. A informação foi divulgada pela instituição de ensino superior. "O resultado permitiu identificar pessoas infectadas e recomendar, imediatamente, o isolamento social", informou a universidade, por meio de nota.

"Salientamos que todas as 15 pessoas testadas positivamente estão assintomáticas, passam bem até o momento, e realizarão um segundo teste dentro de uma semana, conforme protocolo técnico para testes rápidos", acrescenta. A Uefs informou ainda que medidas de investigação epidemiológica continuarão a ser realizadas, e o protocolo de acesso ao campus e de orientação das rotinas de trabalho continuará em vigência, e deve ser observado rigorosamente.

No dia 23 de maio foi confirmado o primeiro caso da Covid-19 em um trabalhador da vigilância patrimonial da universidade, o que se seguiu de uma investigação epidemiológica sobre as pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada. A investigação permitiu identificar outros casos de infecção pelo novo coronavírus na instituição.

Os novos testes foram realizados após o Comitê Emergencial de Crise da covid-19 da Uefs articular com a vigilância epidemiológica do município de Feira de Santana a realização de testes rápidos, com foco nas pessoas que poderiam estar na rede de contatos com os casos anteriormente confirmados, e que estão realizando trabalhos presenciais na instituição.

"Neste momento, de fatos tão preocupantes com pessoas do nosso convívio, manifestamos nossa solidariedade às pessoas infectadas e reafirmamos o compromisso de exercer o devido cuidado à saúde em sentido coletivo e amplo", diz a instituição.