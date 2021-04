A arte que vem no DNA: saiba quem é a mãe de Amor de Mãe

O leitor pode até conhecê-la como a mãe de Manuela Dias, a autora de Amor de Mãe e nova estrela da dramaturgia da TV Globo. Mas a atriz, produtora e apresentadora Sônia Dias tem uma longa trajetória na cena artística nacional, iniciada na Bahia fervilhante dos anos 60.

Morando no Rio de Janeiro desde os anos 70, Soninha, como é mais conhecida, atuou com os mais importantes diretores do Cinema Novo, em filmes como Tendas dos Milagres, de Nelson Pereira dos Santos, Tabu, de Júlio Bressane, e Vi Trabalhar Vagabundo, de Hugo Carvana. Nesta entrevista, ela fala dos tempos em que a Bahia era a vanguarda das artes no Brasil; dos filmes importantes em que atuou, de como está se cuidando em tempos de covid- 19 e, como boa noveleira, lamentou o fim de Amor de Mãe: “estou arrasada”, brincou. Confira a entrevista exclusiva para o CORREIO.

Pouca gente sabe que você que tem um reconhecido trabalho como atriz é mãe da Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe, maior sucesso recente da Rede Globo. Como você se sente sendo a mãe do Amor de Mãe?

Sinto como todas as mães no Brasil, que sabe da responsabilidade das mulheres com suas famílias. Lembro do momento em que as Bolsas Família e mesmo a distribuição dos lotes de terra, passaram a ser entregues às mulheres porque era a garantia de não serem vendidos. A mulher sabe que filho é de mãe, e ela vai fazer qualquer coisa para salvar sua família. Manuela sempre teve uma educação com um olhar para o social, e principalmente sobre a importância dos estudos e formação para onde o desejo a impulsionasse. É muito bom ver como as mães se sentiram com a novela, todo dia era dia das mães.

Sônia Dias ccom a filhota Maria Manuela ainda bebê (Arquivo Pessoal/ Manuela Dias)





Como foi o inicio de sua carreira. Você fez teatro e depois migrou para o cinema ou já começou na telona?

Tive a sorte de estar na Bahia nos 50 e 60, viver com uma elite intelectual sábia e irreverente, e comecei fazendo teatro, depois cinema e TV. Tive um programa que adorava fazer chamado Poder Jovem na TV Itapoan.

Dos filmes que você participou qual marcou mais sua carreira?

Prefiro falar dos filmes que me marcaram, como Meteorango Kid de Andre Luis Oliveira, que tinha vigor e reflexão. Tenda dos Milagres, de Nelson Pereira dos Santos, foi o que me deu prêmios e principalmente vinha com Jorge Amado, uma Bahia que eu conhecia bem e ainda era fresca nas vivências, pois eu estava no ato do Teatro Castro Alves do qual ele fala no romance, isso foi sensacional, porque só percebi quando estava em cena. No Rio, filmei com muitos diretores do Cinema Novo, Joaquim Pedro de Andrade, David Neves, Paulo Cesar Saraceni, Daniel Filho, Julio Bressane.





Você é considerada uma querida por muitos atores e diretores com quem trabalhou e por amigos que deixou na Bahia. Como é Sonia Dias fora das telas?

Sônia Dias do jeito que gosta de viver: ao ar livre (Foto @acervoarletesoares)

Que delícia saber disso! Meus amigos sabem como são queridos e importantes pra mim, acredito que retribuem na mesma moeda... somos uma grande família, os 70 nos deram esse presente, uma grande família extra sanguínea.

Você foi bastante atuante no chamado ciclo do cinema baiano. Como você analisa a produção cinematográfica naqueles tempos?

Éramos jovens críticos, cheios de vigor e desejo de um mundo melhor. Os filmes desse período são sensacionais, estávamos na Bahia ligados ao mundo, e nem tinha internet, mas a Bahia teve Edgar Santos, trouxe o que havia de mais moderno na Europa e o impulso criativo era acelerado, havia estrutura para desenvolver o pensamento. A UFBA teve uma importância estrutural em nossas vidas, isso estimulava a produção das ideias.

Qual sua experiência na televisão? Você participou de novelas ou minissérie?

Tive uma pequena participação em Brilhante, mas preferi fazer produção, era um trabalho contínuo, não podia ficar esperando ser escalada e durante 18 anos produzi novelas, shows, e depois fui continuar produzindo em São Paulo.

Como telespectadora o que você achou de Amor de Mãe?

Como telespectadora estou arrasada porque acabou.

Quando Manuela estava escrevendo a novela ela lhe pediu alguns conselhos?

O autor sempre transcreve um pouco de sua própria vivência em todos os sentidos, familiar, leituras, amigos, e Manuela tinha uma equipe espetacular, para dividir a complexidade de criar uma novela das 21h, sendo sua primeira novela autoral. Minha contribuição foi ceder minha imagem na abertura.

Criadora e Criatura (Foto Acervo Pessoal de Sônia Dias)

Há quanto tempo você mora fora de Salvador e qual a relação que mantem com a cidade e os baianos?

Hoje tenho mais tempo de Rio do que de Bahia, estou aqui desde 1970, mas sempre volto a Salvador, aí está minha família, meu irmão, minhas sobrinhas queridas, amigos que preciso estar perto, o cheiro da cidade, a comida que gosto, a força criativa baiana e tantas coisas mais, que você esta me fazendo lembrar. Daqui a pouco chego aí.

Como você está “sobrevivendo” à covid-19?

Faço pelo menos dois PCR por mês, porque vou ao mercado ou preciso agilizar coisas do cotidiano, respeito o isolamento. Como diz a querida Arlete Soares, “somos gente que tem lá dentro”, o isolamento não assusta tanto, a barra mais pesada é para os adolescentes, para os profissionais que tem de trabalhar e não são cuidados, sequer testados, para a população que tem de usar transporte público lotado e tantas outras coisas que já fizeram mais de 350 mil mortos. Nesse longo período, que sequer sabemos quanto longo será, porque estamos submetidos a um governo que ainda não chegou a um acordo sobre as atitudes a serem tomadas.