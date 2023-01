A Baía de Todos os Santos pede um porto

Não tem bastado várias vozes demonstrarem que a Baía de Todos os Santos é o maior porto natural do país, nem argumentar que, por conta disto, com base em decisão racional e lógica, deveria ser transformada em um dos hub-ports nacionais.

Se, pelo lado da oferta, a disponibilidade desse extraordinário ativo natural, com baixo custo de implantação e operação, não tem sensibilizado empresários e governos, o lado da demanda começa a dar sinais de que isto é uma necessidade que se imporá por força dos fatos.

É o que decorre, por exemplo, das características operacionais da Acelen na gestão de Mataripe. Após a privatização, a refinaria ganhou uma nova dinâmica de mercado, não apenas retomando sua capacidade de produção – que estava subutilizada pela Petrobrás – como ajustou o seu portfólio de produtos e – mais importante do ponto de vista da BTS – modificou substancialmente a sua política de suprimentos.

Nesse novo contexto surge a compra de petróleo em grandes volumes, requerendo logística adequada para o transporte. Para tanto, a Acelen contratou recentemente o superpetroleiro DABA, um Very Large Crude Carrier. Esses VLCC, com calado de 22m, têm 333 metros de comprimento, 316.000 toneladas de porte bruto e capacidade para transportar dois milhões de barris de petróleo por viagem!

É a primeira vez que um petroleiro desse porte opera na Bahia mas, infelizmente, fora da Baía... É que, em razão do seu porte, esses navios não podem atracar no interior da Baía de Todos os Santos. Então é feita a transferência da carga por meio de uma operação ship to ship, realizada a uma distância de 70 milhas náuticas da costa, em águas previamente cadastradas e autorizadas pela Marinha e órgãos ambientais, envolvendo transbordo para embarcações menores que, estas sim, chegam até o Terminal de Madre de Deus. Ainda assim a Acelen estima conseguir uma redução superior a 30% no custo do frete.

Torna-se dessa forma evidente que a própria economia começa a requerer adequadas condições portuárias no interior da BTS que, por sua vez, anseia voltar a ser o maior porto do Hemisfério Sul.

Não são apenas os superpetroleiros que, nas condições atuais, não tem como operar no interior da BTS. Também os grandes porta contêineres, com capacidade para 24.000 TEUs, que têm 400m de comprimento, 61m de largura e 16,5m de calado; ou o maior navio graneleiro, que tem 362m de comprimento, capacidade para 400.000 t de minério de ferro, 65m de largura, 56m de altura, 7 porões e calado de 23 m. É para esta revolução logística que a BTS precisa ser preparada.

Ademais, a economia baiana já está hoje a exigir, entre outros investimentos portuários, a duplicação da capacidade de líquidos, com dois novos berços e tancagem; um novo terminal de regaseificação; triplicar a capacidade para movimentação de sólidos; e aumentar em 100% a capacidade para carga geral, oferecendo serviços diretos com grandes navios.

A persistir a situação atual, a Bahia estará definitivamente excluída das grandes rotas internacionais de navegação, ao invés da BTS ocupar a posição de grande porto nacional de cabotagem, a que pode legitimamente almejar em face das suas condições naturais e localização geográfica privilegiada – a meia distância das extremidades do litoral brasileiro.

Daí a imperiosa necessidade da implantação de um Hub-Port no interior de BTS que, inclusive, poderá funcionar como porto de transbordo também para os onze atuais terminais.

Quem sabe o próprio fundo Mubadala – que comprou Mataripe – não decide ele mesmo aproveitar esta oportunidade? Ou, de repente, os chineses se dão conta de que o verdadeiro “negócio da China” não é fazerem aqui uma ponte, mas um porto – para dialogar com os deles; e a CODEBA, que não será mais privatizada, participará desse processo? Fato é que a BTS pede um porto!

Waldeck Ornélas é especialista em planejamento urbano-regional. Autor de “Cidades e Municípios: gestão e planejamento”.