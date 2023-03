A bossa agora é misturar prata, ouro e bronze no mesmo look

Os acessórios neste outono/inverno vão roubar a cena. Eles vieram para reluzir muito. O efeito metalizado está presente em todos eles: nos colares, brincos, pulseiras, sapatos e bolsas. E essa proposta fashion vem para desmistificar de vez que o brilho não pode ser usado durante o dia e que não se mistura prata com dourado, algumas peças já vem com essa combinação.

A novidade está nos acabamentos, pois o metalizado pode também aparecer em versões bronze, cobre e chumbo com um leve efeito fosco, muito elegante. Elegemos alguns desses acessórios e dividimos em três grupos: calçados, bijuterias e bolsas. Aproveita a onda maximalista e abusa deles mesmo em um look mais clean. Assim, quem poderia ser um coadjuvante fashion vai brilhar ainda mais.

Bronze, prata, dourado, cobre e chumbo, quando combinados, criam um impacto visual incrível. Fique de olho nos acessórios com bolas, argolas grandes e correntes grossas. No pés, nem as rasteiras e as botas passaram ilesas do efeito brilhante. Fique de olho nos acabamentos em cobre ou bronze, que são lindos. As bolsas baguetes não saem mais de moda e dá pra escolher entre a versão menor e a maior. As mais bacanas já vêm combinando dourado com prata e muitas correntes penduradas.

Fotos Caio Diniz (@caiodiniz1) | Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) | Modelo Mariana Trindade (@mariv.trindade) | Todas as peças são da Abx (@abxcontempo)