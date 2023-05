A busca pela conexão entre empreendedorismo, tecnologia e inovação

O Web Summit é uma das maiores e mais importantes conferências de tecnologia e inovação do mundo e que reúne líderes, empreendedores e especialistas do setor para discutir as tendências mais recentes.

Na semana passada, de 1 a 4/5, este evento já consolidado em Portugal e parte de um grupo internacional com eventos relevantes em outros países, foi realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro e teve mais de 21000 participantes, 300 conteúdos oficiais, 970 startups e muitas conexões e perspectivas sobre a tecnologia e seus impactos na sociedade. Evento muito bem organizado e verdadeiramente internacional, teve presença de lideranças de dezenas de países como palestrantes e participantes e oportunizou conteúdos super atualizados e de alto nível.

Na minha visão, o ponto alto foi a conexão gerada entre os diversos atores dos ecossistemas de empreendedorismo, tecnologia e inovação de todo o Brasil e dos países mais relevantes do mundo no tema.

Após os anos vividos de pandemia, percebi que as empresas, empreendedores e executivos se preparam para este novo momento neste grande evento, utilizando de ferramentas inteligentes, digitais e offline, para vivenciar ao máximo possível da interação e conexão humana via aplicativo do evento, na feira através de stands inovadores, nas palestras curtas e diretas, na praça de alimentação e nos eventos de networking organizados de forma oficial e para grupos exclusivos.

Inteligência artificial foi a temática mais quente do evento, sendo discutida por especialistas em dezenas de painéis que abordaram questões técnicas, éticas e morais, suas aplicações e impacto em diversos setores da economia. O resumo que pude observar é que muito ainda se tem por entender e avançar, e diferente de outras tendências tecnológicas, a IA veio para ficar e provavelmente será a nova fronteira de uma revolução que está chegando.

O cenário atual e futuro de investimento em negócios inovadores, ESG, diversidade, tecnologias financeiras, cultura de inovação e dicas de como aprofundar transformação digital e crescimento dos negócios também foram bem destacados e sempre com bastante audiência do público.

Acredito que este evento deixará um grande legado para o Rio de Janeiro e atrairá mais olhares do mundo para o Brasil, mas especialmente fica a mensagem que as pessoas precisam de ambientes e momentos como esse para trazer conhecimento, reflexão, inspiração e conexão com seus desafios e objetivos profissionais.

Nós da Rede+ estamos sempre buscando o novo, bem como oportunizando a nossos parceiros e clientes o acesso às principais tendências e conexões com o mundo da inovação. Como curadores do Agenda Bahia, ficamos felizes em perceber que estamos no caminho certo para ofertar em 2023, na 14ª edição do principal encontro com foco no desenvolvimento do estado, um evento ainda mais impactante para o público baiano.

Com o tema Conectados, nos encontraremos em Agosto num espaço super propício para a aquisição de conhecimento e inovação aplicados aos desafios das organizações e profissionais. Teremos como convidados algumas das principais referências globais, nacionais e locais para conectar cada um de nós, em rede, ao futuro e mundo digital, a oportunidades relevantes, às nossas origens e para um mundo melhor.

Vamos juntos! A jornada do Agenda Bahia 2023 está começando e vamos dividir ela com vocês!

Esse conteúdo integra o Agenda Bahia, projeto do CORREIO que dialoga com temas relevantes para a sociedade.

*Rodrigo Paolilo é CEO do Grupo Rede+ e curador do Agenda Bahia