A cara do Carnaval: Ivete abre alas para a festa com o EP Chega Mais

Quem quer que a galera chegue mais também tem que chegar junto. E é dessa maneira que Ivete Sangalo vem promovendo seu EP de Carnaval, Chega Mais, que tem cinco músicas - quase todas bem dançantes, com a cara da folia. O trabalho foi lançado no primeiro minuto desta quinta-feira (19), pela Universal Music, disponibilizado nas plataformas digitais.

O EP é a primeira das boas novidades no aquecimento pré-carnavalesco da artista, que neste domingo (22) volta no comando do The Masked Singer Brasil, na TV Globo. E também será um dos destaques do Festival de Verão no dia 28, no Parque de Exposições, no show em que convida a cantora Luedji Luna.

Para Ivete, o Carnaval é uma festa que propõe alegria, paz e diversão. No melhor estilo do 'empurra-empurra aqui, mas tá gostoso', ela diz que a festa é um microcosmo de caos organizado, funcionando pela cumplicidade das pessoas se misturando entre si. Ela quer que suas músicas novas entrem no meio da mistura e façam o caldo de toda essa loucura.

Ivete estará na avenida com o tema De Volta Para o Futuro, com referência ao momento que vivemos e ao filme de Robert Zemeckis. Ela conta que a referência será estética, utilizando elementos do filme que conta a história das aventuras de Marty McFly.

“Foi proposital brincar com essa coisa dos tempos. A gente sonhou tanto com esse futuro em nosso presente e agora é hora de concretizar, de viver esse Carnaval depois de tempos tão difíceis”, afirmou Ivete, em entrevista coletiva na tarde de ontem, em São Paulo. Ela abre o Carnaval de Salvador na quinta, arrastando a pipoca, volta a tocar para o povão na sexta e no bloco Coruja no sábado e segunda.

“De Volta para o Futuro” é o tema do Carnaval de mainha em 2023 ✨ #ChegaMais pic.twitter.com/BfQUnZtJQ0 — Ivete Sangalo (@ivetesangalo) January 18, 2023

O EP é exatamente sobre as sensações que a festa causa na artista. Ainda mais depois de dois anos sem acontecer. O trabalho traz as canções Cria Da Ivete, Só Love Na Cabeça, Rua da Saudade, Se Saia e Batucada, assinadas por ela e pelos parceiros Samir Trindade, Luciano Chaves, Radamés Venâncio, Gigi Cerqueira e Samir Trindade.

Ivete contou que a ideia nasceu por volta do dia 20 de dezembro, quando decidiu que iria fazer o registro ao vivo, gravado no início do mês, na Casa Pia, em Salvador, com plateia de 600 convidados - fãs amigos, jornalistas e influenciadores. “Eu queria coroar essa retomada com um repertório exclusivamente carnavalesco. Rua da Saudade, Se Saia e Love na Cabeça nasceram na pandemia. Foi muito especial, já estava incutido neste movimento a alegria de fazer o Carnaval de volta e gravar para meus fãs. O resultado tem sido muito positivo”.

A ideia do EP é fazer um circuito de Carnaval. Começa quente, passa por uma lambada com Só Love e chega numa pegada mais romântica com Rua da Saudadee, na qual ela quis remeter a memórias afetivas e dengosas da festa. Na música de abertura, aposta em um pagode - fruto da aceitação de Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha, que gravou com o Harmonia do Samba durante a pandemia.

“É um disco para esse momento. O samba reggae, o pagodão um pouco eletrônico. O samba reggae sempre será algo muito novo e como era um EP para o Carnaval, foi essencialmente claves, movimentos, ritmos, melodias e maneiras de composição foram feitas para esse momento”, explicou.

Televisão

A partir de domingo, Ivete está de volta na telinha, no comando da terceira temporada do The Masked Singer Brasil, na mesma pegada das antesriores: com música, diversão e brasilidade. Sabrina Sato e Mateus Solano entram para completar o time de jurados ao lado da Taís Araujo e Eduardo Sterblitch na missão de descobrir quem são as personalidades escondidas por trás da máscara.

“Eu acho que o fato de eles estarem chegando agora, trazendo muito das suas personalidades, dá um ritmo diferente para o programa, uma maneira de abordarmos outros caminhos que esse reality tem! A gente bateu uma bola de uma forma muito consistente, coerente e divertida. Sabrina tem um potencial de humor absurdo e Mateus também. A gente tem ali uma bancada muito feliz e divertida”, afirmou a apresentadora sobre os novos parceiros.