A Casa do Dragão, da HBO Max, foi a série mais pirateada de 2022

Da mesma forma como acontecia na época da transmissão original de Game of Thrones, a HBO conseguiu a liderança do pódio com a série mais pirateada do ano com A Casa do Dragão. O portal conhecido como Torrentfreak divulgou a lista das séries mais baixadas de modo ilegal durante 2022.

O segundo lugar foi para O Senhor dos Anéis e o terceiro para terceira temporada de The Boys. Ambas são produções originais do Amazom Prime Video.

Confira as séries mais pirateadas em 2022:

A Casa do Dragão (HBO Max)

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder (Amazon Prime Video)

The Boys (Amazon Prime)

Cavaleiro da Lua (Disney+)

Halo (Paramount+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

O Livro de Boba Fett (Disney+)

Stranger Things 4 (Netflix)

Mulher-Hulk (Disney+)

Andor (Disney+)