A Casa do Dragão ganha abertura com tema clássico de Game of Thrones

Em seu segundo episódio, A Casa do Dragão revelou a sua abertura oficial, que conta com a mesma música tema de sua série original, Game of Thrones. Os créditos iniciais, com a distinta música de Ramin Djawadi, podem ser conferidos acima.

Segundo a Vulture, o primeiro episódio de A Casa do Dragão não teve abertura por questão de efeitos visuais. De acordo com o site, a HBO estava esperando renderizações finais.

Situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, A Casa do Dragão é baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin. Os showrunners são Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Thrones).

Depois de quebrar recordes de audiência com a estreia de A Casa do Dragão, a HBO anunciou a renovação do derivado de Game of Thrones para mais uma temporada. A Casa do Dragão é exibida aos domingos, na HBO e no streaming HBO Max.

