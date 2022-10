A Casa do Dragão: trailer do último episódio prepara fãs para guerra descomunal

A HBO divulgou nesta sewgunda (17) o trailer do final da 1ª temporada de A Casa do Dragão, que registra os preparativos para uma guerra entre os Targeryan. A prévia mostra a Princesa Rhaenys (Eve Best) revelando para a Princesa Rhanyra (Emma D'Arcy) e seu marido Damon Targeryan (Matt Damon) a traição cometida por Otto Hightower (Rhys Ifans) e sua filha, a Rainha Alicent (Olivia Cook).

Após a morte do Rei Viserys (Paddy Considine), a Mão do Rei leva adiante uma conspiração para colocar o neto no trono e realiza uma coroação apressada, enquanto prende os aliados de Ranhyra, a legítima herdeira. Entretanto, sua ex-sogra consegue escapar, recuperar seu dragão e voar para avisá-la das forças que se reúnem contra ela.

Veja o trailer do último episódio de A Csa do Dragão:

Intitulado The Black Queen, o final foi escrito pelo criador da série, Ryan J. Condal, com créditos compartilhados com o escritor George R.R. Martin, autor do livro em que a trama se baseia. Já a direção ficou a cargo de Greg Yaitanes, diretor de Lost.

A Casa do Dragão foi rapidamente renovada para a 2ª temporada e vai encerrar o seu primeiro ciclo no próximo domingo (23) às 22h, tanto na HBO quanto na HBO Max.