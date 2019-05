A cinco semanas da Copa América, Thiago Silva passa por cirurgia

O Paris Saint-Germain confirmou nesta quarta (8) que o zagueiro brasileiro Thiago Silva se submeteu a uma artroscopia no joelho direito na segunda-feira. De acordo com o clubes francês, em uma nota no site oficial, o procedimento cirúrgico foi um sucesso. No entanto, não estipulou prazo para a volta do atleta aos gramados.



A cirurgia ocorreu para tratar uma lesão no menisco do capitão do Paris Saint-Germain, de 34 anos. Ele se lesionou na derrota por goleada do PSG por 5x1 para o Lille, fora de casa, no dia 14 de abril, pelo Campeonato Francês.



O procedimento coloca em risco a participação do defensor na Copa América. Faltam cinco semanas para o início da competição, que será realizada no Brasil de 14 de junho a 7 de julho. A seleção abre a competição contra a Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Antes, faz amistosos nos dias 5 e 9 de junho diante de Catar e Honduras, respectivamente. A convocação do técnico Tite ocorrerá no dia 17 de maio.



"Quando Jesus é a base de nossas vidas, nada nem ninguém pode nos derrubar", escreveu o zagueiro brasileiro em uma rede social ao comentar a luta para se recuperar da lesão no joelho. A esposa do jogador, Isabelle Silva, gravou um vídeo terça-feira com o marido, no qual ele afirma que está bem. Em seguida, Thiago Silva se levanta e anda com a ajuda de muletas. "Agora (é) só recuperar", disse Isabelle em seu Instagram.



Convocado frequentemente para a seleção brasileira desde 2008, o defensor disputou as Copas do Mundo de 2014 e de 2018.



Sem poder contar com Thiago Silva nesta reta final da temporada europeia, o PSG voltará a campo sábado, quando encara o Angers, fora de casa, na antepenúltima rodada do Campeonato Francês. Campeão do torneio por antecipação, o time ostenta 85 pontos na liderança, enquanto o Lille é o segundo colocado, com 69.