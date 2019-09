A clássica bandana mostra toda sua versatilidade e virá de top a cinto, se tornando também a estampa do momento

Um pedacinho de tecido com estampa cashmere e tamanha versatilidade. A bandana abraça todos os corpos e se molda a partir de cada um. Ela vira um turbante, um cinto, um lenço para amarrar na bolsa. E também se une( sim, duas ou mais, estão valendo) para aumentar a peça e militar em prol da democracia. Faça um top com ela, vista P, M ou G. Não é a toa que esse acessório, de tanta personalidade, inspira gerações. Não dá para não lembrar do famoso cantor de rock, Axl Rose, ou da diva Amy Winehouse, sem elas. E nem precisamos ir tão longe. Bel Marques, nosso conterrâneo“Chicleteiro” imprimiu uma identidade usando a sua. Nesse editorial urilizamos não apenas esses clássicos lenços, indo além do uso mais trivial, mas também recorremos as peças feitas com a mesma padronagem. O intuito foi criar uma imagem fashionista e inspiradora. Se essa moda começou lá no velho oeste norte-americano, quando os cowboys começaram a usar os lenços para proteger os rostos da poeira e do suor, hoje, trazemos um olhar contemporâneo e atualizamos tudo em visus bafônicos, ao estilo 2019.

Bem combinado

As clássicas versões da padronagem da bandana em vermelho e azul dão o tom dessa produção. Calça pantalona (R$ 119,9) da Forever 21.Lenço usado como top (R$ 49,9) by Zara. Para arrematar a produção tiaras (R$ 24,9 cada), lenço de bolinhas usado como cinto (R$ 14,9) e tênis (R$ 529),tudo à venda na Abx Contempo.

Créditos:Vinicius Moreira

Mistura total

Para sair da mesmice é hora de investir em várias bandanas ao mesmo tempo, em todas as cores possíveis e lançar mão de amarrações criativas, como fizemos nessa produção. Duas foram cruzadas como top (R$ 24,9 cada) e uma terceira virou faixa na cintura (R$ 14,9), todas da Abx. Deixando tudo ainda mais maximalista bermuda ciclista estampada (R$65,9) e cintos vermelhos (R$ 35,9 cada), disponíveis na Forever 21.

Créditos: Vinicius Moreira

Fotos: Vinicius Moreira (@vinicius_vm) / Beleza: Dai Alves (@daialves4 do @lequippesalvador ) / Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) / Modelo: Stephany Martins (@stephany.martins da Mode On @_mode.on_) / Agradecimento: Studio Pedtry (@studiopetry)