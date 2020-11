A confeiteira que distribui bolos e solidariedade no Bairro da Paz

Você já deve ter ouvido na história de Elisângela Nascimento. Não? Bom, pelo menos deve ter ouvido sobre Eli Patisserie, a confeiteira que, mesmo com contrato suspenso na creche onde trabalha, entrega tempo, carinho e preciosos dotes culinários fazendo e distribuindo bolos para quem precisa no lugar onde mora, o Bairro da Paz.

De abril pra cá, foram mais de 700 bolos distribuídos gratuitamente com material oriundo de doações e até mesmo do próprio bolso de Elisângela. Desta vez, ela quer ir além e já está preparando uma campanha para levar doçura ao Natal de sua comunidade. A campanha tem nome: Amor Em Forma de Doce, e a ideia é distribuir, além dos bolos, panetones às pessoas que precisam.

Só que para conseguir essa façanha são necessários recursos. Quem tiver interesse em fazer uma doação, seja em dinheiro ou em ingrediente, pode entrar e contato com Elisângela Nascimento através do telefone(71) 9 9338-6698 ou do Instagram (@elipatisserie).

Nesse podcast, ela dá detalhes de como se organiza para buscar o material e fala mais sobre o projeto.

