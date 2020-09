A conta de luz aumentou? Dá para beliscar um desconto e ajudar o meio-ambiente

Você também deve estar sentindo no bolso um dos principais efeitos do isolamento: o aumento na conta de luz. Já que a gente tem produzindo mais resíduos de latas, papéis, caixas e plástico do que nunca, que tal trocar isso por desconto?

Essa é justamente a ideia do Vale Luz, projeto da Coelba que já recolheu mais de 3 mil toneladas de resíduos e deu mais de R$ 630 mil em descontos. A coleta retornou no mês passado, e tem quatro pontos em Salvador e Região Metropolitana.

Nesse podcast, explicamos como funciona o Vale Luz e como a coleta de resíduos recicláveis pode gerar desconto na sua conta de luz. O seu condomínio ou prédio também pode se inscrever e participar. Além do meio-ambiente, você ajuda cooperativas de catadores.

Como ouvir o podcast? Escolha o seu aplicativo favorito:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

A entrevista é com Ana Christina Mascarenhas, gerente de eficiência energética da Coelba. Para conhecer os detalhes do Vale Luz, entre nesse link direto para o site da Coelba.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

