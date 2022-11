A Copa vai começar! Catar e Equador fazem o jogo de abertura do Mundial

A espera pareceu quase eterna, mas, enfim, chegou a hora: a Copa do Mundo vai começar. País-sede, o Catar será o responsável por abrir os trabalhos na competição, em um duelo contra o Equador. A partida será neste domingo (20), às 13h, no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, logo após a cerimônia de abertura.

O jogo, é verdade, parece pouco animador. A seleção anfitriã tem uma das piores colocações no ranking da Fifa, em 50º lugar - apenas a Arábia Saudita (51º) e Gana (61º) estão em posições inferiores. Do outro lado do campo, o Equador também aparece em um lugar baixo na lista, em 44º.

Por outro lado, é possível se surpreender - principalmente com o Catar, uma equipe que os brasileiros não conhecem. Essa será, inclusive, a estreia do país em uma Copa do Mundo.

O Catar vem investindo em sua seleção recentemente. O treinador espanhol Félix Sánchez está no comando há cinco anos e criou a base desta geração.

O atacante Akram Afif é a referência técnica. Nascido no Catar e moldado na Aspire Academy, grande centro de treinamento de Doha, ele foi o primeiro catari contratado por um clube do Campeonato Espanhol, quando assinou com o Villarreal em 2016. Hoje, joga em casa, no Al-Sadd.

Há ainda outros nomes no setor ofensivo para ficar de olho, como Almoez Ali, do Al-Duhail. O atacante foi um dos grandes responsáveis por levar a seleção ao título da Copa da Ásia, em 2019, além de ser o artilheiro da competição, com 9 gols. O título veio com vitória por 3x1 na final sobre o Japão, já tradicional em Copas do Mundo.

Em campo, a seleção catari decepcionou nos amistosos de setembro, quando perdeu para a Croácia sub-23 (por 3x0) e Canadá (2x0) e empatou com o Chile, em 2x2. Mas recuperou a confiança e venceu os quatro últimos jogos preparatórios, sobre Guatemala (2x0), Honduras (1x0), Panamá (2x1) e Albânia (1x0).

Os desafiantes

Rival do Catar na estreia, o Equador foi um dos adversários do Brasil nas Eliminatórias. Inclusive, a equipe tem um jogador da Série A do Brasileirão: o zagueiro Arboleda, que defende o São Paulo.

O lateral Byron Castillo, por outro lado, está fora do Mundial. O jogador foi pivô de uma disputa nos tribunais esportivos que quase custou a vaga ao Equador. O Chile acusou Castillo de ter usado documentos falsos durante as Eliminatórias, mas o Tribunal Arbitral do Esporte não aplicou sanções imediatas, e sim a perda de pontos do Equador na próxima edição das Eliminatórias, para a Copa de 2026. O jogador já seria dúvida por causa de uma lesão, mas a Federação Equatoriana alegou não querer correr riscos de mais punições e ele ficou fora da lista do técnico argentino Gustavo Alfaro.

Depois de terminar as Eliminatórias em 4º lugar, o Equador não empolgou. Nos seis amistosos que fez, ganhou dois, contra Nigéria e Cabo Verde (ambos por 1x0) e empatou os outros quatro, todos por 0x0, com México, Arábia Saudita, Japão e Iraque.