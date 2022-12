'A derrota tem que ser sentida até amanhã', analisa técnico Tite

A classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo permitiu ao Brasil escalar uma equipe completamente reserva diante de Camarões, na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Mas a derrota por 1x0 não estava no roteiro do técnico Tite.

Após a partida no estádio de Lusail, o treinador valorizou o desempenho do time africano. Tite afirmou que o Brasil precisa sentir a derrota, mas que a Copa do Mundo deu uma segunda chance para a equipe, já que o Brasil avançou em primeiro lugar no grupo G e vai pegar a Coreia do Sul nas oitavas de final.

"Camarões teve os seus méritos de fazer o seu gol na partida. Quem perdeu foi todos nós. A vitória é conjunta, a derrota é conjunta, sendo o treinador o porta-voz de tudo isso", iniciou Tite.

"Fica sentido [a derrota] e tem que sentir quando se perde, faz parte. Mas o futebol proporciona, por ter vencido os dois jogos, uma segunda chance. Temos que ficar sentidos até amanhã, quando iniciaremos a preparação para a segunda fase", completou.

Tite foi questionado sobre quais lições a Seleção tira da primeira derrota na Copa do Mundo. Para ele, ficou claro que o time precisa ser mais efetivo. Na análise do treinador, a equipe brasileira criou boas chances, mas não conseguiu converter em gols.

"Criatividade e efetividade na última parte do gramado, onde por vezes a iniciativa, a vontade de fazer o certo acabou não acontecendo. O futebol é um esporte que você não cria um volume de pontos, isso te dá a possibilidade de ser efetivo e vencer o jogo. A Copa do Mundo é isso", afirmou.

Tite foi perguntado ainda sobre a imagem que deixará na Seleção, já que essa foi a primeira vez que o Brasil foi derrotado por uma equipe africana em uma Copa do Mundo. Ele afirmou que não enxerga problema na situação e procura fazer o melhor sempre.

"Fica a coragem do profissional que faz o seu trabalho e que vai ter os seus méritos e louros quando finalizar o trabalho", disse.

"Eu tenho uma história de 36 anos de treinador de muita metamorfose. Procuro fazer o meu melhor, e traduzir isso. Vai estar aqui "o técnico que perdeu para Camarões foi Tite", resumiu.

Caminho mais fácil?

Líder do grupo G, o Brasil ficou do lado teoricamente mais fácil no chaveamento do mata-mata. Enquanto Seleções como Portugal, Inglaterra, França e Espanha ficaram do lado oposto, a Seleção só enfrentará um campeão mundial em uma provável semifinal com a Argentina.

Para Tite, no entanto, não existe caminho fácil em uma Copa do Mundo. Ele lembrou que as seleções consideradas favoritas para vencer o Mundial foram derrotadas em algum momento do Mundial.

"O Brasil perdeu para Camarões, Portugal perdeu para a Coreia do Sul, a França para a Tunísia, Argentina para Arábia Saudita. Os resultados falam por si. Não dá para levar a uma situação anterior. Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Tivemos muito cuidado contra Camarões, eles tiveram méritos, não podemos tirar. Não dá para levar mais fácil ou mais difícil", finalizou.