A descrença leva a barbárie

Humanos, para viverem juntos, precisam construir redes de cooperação. Para isto, é necessário criar ordens imaginárias, mitos inventados e reproduzidos pela cultura. Espontaneamente, sapiens não são afeiçoados a viverem juntos em grandes dimensões. O instinto de cooperação talvez funcione a grupos restritos, mas não em reinos, cidades e países com enorme densidade demográfica. Por isso, a função da crença em mitos partilhados é a única salvaguarda para colaboração social com pessoas desconhecidas.

Mito se refere a forma como a sociedade organiza-se, baseada em diferentes distinções sociais com origem na crença em seres espirituais, leis da natureza, deuses, pseudociência. Ordens imaginadas são preexistentes e tendem a moldar nossa forma de viver; se questionadas a fundo desmoronam como castelos de areia. Yuval Harari nos conta isso no seu livro mais conhecido, Sapiens: Uma Breve História da Humanidade.

Agora olhemos para nossa realidade moderna, ocidental e brasileira, especificamente a nossa Carta Magna, em especial o item Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5 : “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. A igualdade é o conceito central aqui que norteia uma Constituição democrática. Sua raiz/crença moderna é religiosa. Até aí não há problema. Mas para que o espírito se torne carne, é fundamental que o Estado faça com que todos acreditem nessa ordem, crença, ideologia, poder simbólico, consciência coletiva, representação imaginada chamada Estado Democrático de Direito.

Quando são relatados casos em que um policial despreza a integridade física de uma pessoa, como o caso do torcedor uruguaio que foi espancado por supostos flamenguistas no Rio de Janeiro, ou o cidadão comum que ignora a autoridade do policial e agride o torcedor bem à sua frente, isso é um sintoma de retrocesso civilizacional, um perigoso desrespeito a ordem.[1]

Para estender a Democracia, os Direitos Humanos e pensar no progresso moral inclusivo e igualitário, os representantes do Estado e seus funcionários precisam ser exemplos. Uma figura pública jamais pode dizer que existem “direitos humanos para humanos direitos”.

As instituições devem funcionar visando garantir a legitimidade estabelecida! Discursos de ódio e preconceito não devem ser tolerados em hipótese nenhuma. É preciso punir com rigor. Se nada disso funcionar, se uma camada considerável da sociedade desacreditar nesses valores e em seus fundamentos, o que resta é o vale tudo. E o que vem depois? Outra ordem imaginada que talvez possa ser muito mais excludente.

Por ora, ao que tudo indica, a Democracia ainda é a forma mais inclusiva existente, ao menos na sua idealidade, como norteadora. Mesmo que ela esteja fundada no mito da igualdade e da liberdade natural (quase sempre conflitantes factualmente) devemos nos esforçar para manter viva essa crença.





