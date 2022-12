A Doação para ações estruturantes 

Em agosto de 2021, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social publicou a mais recente pesquisa nacional sobre doação. A pesquisa evidenciou que 66% dos brasileiros realizaram algum tipo de doação em 2020. Em dinheiro foram feitas por 41% dos entrevistados, sendo que 37% foram destinados para organizações da sociedade civil.

De fato, nosso povo é solidário, em especial quando ocorre alguma tragédia ou por ocasião do Natal e do Dia das Crianças. Esse tipo de doação, no entanto, não atinge as questões estruturais de nossas mazelas.

Há entidades que atuam na raiz do problema e que dependem de investimento social privado para manterem seu trabalho de forma contínua e consistente. As ações estruturantes visando à redução das diferenças sociais e regionais, e o combate à fome e extrema pobreza são complexas e requerem esforços em diversos segmentos, como educação, saúde, geração de trabalho e renda etc.

Essas instituições, ou organizações da sociedade civil, obtém recursos por meio de doação direta ou pela captação de recursos em editais públicos ou da iniciativa privada.

A legislação brasileira criou alguns fundos, como o da infância e adolescência e do idoso, atrelados a conselhos de direitos, que publicam editais com o objetivo de apoiar ações voltadas para estes grupos vulneráveis.

As pessoas físicas podem destinar até 6% do que pagariam a título de imposto de renda, enquanto as pessoas jurídicas, que declaram com base no lucro real, podem doar até 1% para tais fundos.

Esses fundos são fiscalizados pelo Ministério Público estadual e auditados pelo Tribunal de Contas, conferindo, assim, segurança jurídica ao contribuinte.

Essa contribuição, portanto, torna-se planejada, já que o doador a insere em calendário anual de obrigações tributárias e a destinará a um projeto que foi previamente aprovado por um conselho de direitos que, por sua vez, somente destinará aquele recurso a uma instituição que esteja devidamente regular, uma vez que para receber recursos públicos a entidade precisa comprovar sua regularidade civil, estatutária, contábil e fiscal.

O dinheiro do doador que entra na conta do fundo se torna recurso público, sofrendo toda a proteção e os rigores legais para sua aplicação, por isso que somente poderá ser destinado a uma instituição que se encontre absolutamente regular.

Doe cestas básicas e brinquedos, mas experimente doar para um fundo e estimule seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Dessa forma, daremos maior robustez às ações estruturantes que realmente farão diferença ao longo do tempo para nossa sociedade.

Augusto Cruz é advogado, escritor, sócio da AC Consultoria. LinkedIn: @Augusto Cruz