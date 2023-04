A dois passos do paraíso

Há 40 anos, eu começava a viver o alvorecer da adolescência. Tinha 13 anos e ensaiava, talvez tardiamente, voos mais frequentes para fora do ninho acolhedor, afetuoso e superprotetor que era a minha família. Esse período coincidiu com um novo momento da vida brasileira: a ditadura agonizava, a sisudez da década anterior ruía e o país parecia tomado por uma epidemia comportamental, na qual as utopias davam lugar a um desbunde temporão.

Não foi uma transição fácil da infância para a adolescência. Eu demonstrava enorme inadequação diante do mundo que se descortinava e me trazia doses equivalentes de alegrias e frustrações. Fui uma criança ensimesmada, com pouquíssimos amigos na escola e nenhum na vizinhança. Passava as tardes brincando com bonequinhos de plástico, vendo seriados na tevê ou devorando revistinhas em quadrinhos, mais tarde substituídas pelos livros da coleção Vaga-Lume.

Aos poucos, com pelos incipientes já se espalhando pelo corpo, fui esboçando novas amizades e me deparando com as dores e delícias da iniciação sentimental. Impossível esquecer de Cristine, minha primeira paixão, e dos beijos e amassos que demos no elevador do prédio do meu primo, em Aracaju. Seu rosto me foge: recordo apenas dos olhos claros e do cabelo cacheado. Cristine, que nunca mais vi depois dessa tarde, foi a primeira de muitas paixões fugazes desse período (que fim levaram Marcela, Carla e tantos outros nomes que hoje são só um retrato na parede?).

Garoto bem nascido, queimado de sol e tímido como o diabo, eu gostava de ir às festinhas na casa de uma amiga querida, com quem conversava por horas, para ouvir os discos que começavam a mexer com o nosso imaginário. A música desempenhou um papel fundamental nesse processo de aproximação e identificação com gente da minha idade. A Blitz vivia o seu auge e eu adorava aquelas canções bobinhas, mas com um astral irresistível. Ia aos shows da banda no Circo Relâmpago, decorava as letras, era louco pela Fernanda Abreu e me imaginava um futuro astro do rock como Evandro Mesquita. Enfim, estava a dois passos do paraíso.

Vi outro dia na internet um trecho do filme Bete Balanço, lançado na época. Na cena aparecem a protagonista, Débora Bloch, o ator Lauro Corona e os integrantes do Barão Vermelho, sendo Cazuza o centro das atenções. Todos muito jovens, alguns com cara de meninos, batendo papo numa rodinha de praia. Parecia uma alvorada eterna: festas, paqueras, luaus, drogas e canções com versos como: “Todo dia é dia e tudo em nome do amor /Ah, essa é a vida que eu quis”.

O tempo veio mostrar que essa festa móvel tinha hora para acabar. Até o final da década, Cazuza e Corona seriam varridos pela aids, junto com uma multidão de jovens famosos e anônimos no Brasil e no mundo. Mas em 1983 a epidemia não passava de um boato distante. Lembro da primeira vez que li sobre a doença, quando ela nem tinha nome. Era só o “câncer gay”, como definia uma reportagem da revista Planeta, que relatava o pânico entre a comunidade homossexual de São Francisco após dezenas de mortes misteriosas.

A chegada da aids coincidiu com os meus primeiros anos de vida sexual. Claro que a gente não se dava conta disso, mas naquele momento quase todas as conquistas da revolução dos anos 60 – o sexo casual e descompromissado, o fim dos tabus, a predileção pelo hedonismo – estavam prestes a passar por um período de refluxo, substituídas pelo pavor de se contrair uma doença sem cura e com altíssimo grau de letalidade.

Com o tempo, passamos a conhecer pessoalmente portadores do vírus, muitos deles sobreviventes do período mais duro e sombrio da doença. Saímos de uma ditadura política e entramos de certa forma numa ditadura comportamental. Talvez seja por isso que a minha geração, ao chegar à idade adulta, tenha se tornado em grande parte tão reacionária.

Mas quer saber? Sinto saudades do adolescente que fui e creio que as experiências vividas valeram a pena. Muitas das amizades daquele período sobreviveram. Muitas das canções, não. De um jeito ou de outro, as desilusões amorosas produziram uma couraça que acabou me protegendo nos anos seguintes. E o principal: a adolescência formou o alicerce do homem que me tornei. Meus princípios, minhas idiossincrasias, meu conhecimento de mundo, boa parte do que sou vem de lá.

Era evidente que eu não me sentia preparado para a vida adulta, nem sabia que caminho iria escolher. Ingênuo e inseguro até os ossos, eu me embebia de dúvidas e hesitações quanto ao futuro. Talvez personificasse involuntariamente os versos de uma canção que adorava: “A dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza”. Bem ou mal, e ainda cheio de dúvidas, cheguei até aqui.