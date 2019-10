A Dona do Pedaço: Camilo ameaça desfigurar Vivi com tiro no rosto

O terror de Vivi Guedes (Paolla Oliveira) promete aumentar nos próximos capítulos da novela "A Dona do Pedaço". Vigiada por Camilo (Lee Taylor), ela será ameaçada pelo marido.

Na trama, o investigador irá aterrorizar Vivi e ameaçará desfigurá-la com um tiro no rosto. Tudo começará quando a influenciadora descobrir que é sobrinha de Maria da Paz (Juliana Paes). Feliz por reencontrar a família, ela organiza um encontro familiar com a boleira e Evelina (Nivea Maria) na casa de Beatriz (Natália do Vale).

O problema é que Vivi também convidará Chiclete (Sergio Guizé), já que acreditará que Camilo estará de plantão na delegacia no dia marcado. Porém, na hora da confraternização o policial informará à esposa que a acompanhará até a casa da sogra.

Ao chegar ao local e ver Chiclete, Camilo ficará furioso e vai tirar satisfações com a mulher, que mentirá e dirá que não sabia da presença do amante.

Já de volta ao apartamento do casal, o investigador começará as ameaças.

- Você tinha certeza que ia encontrar o Chiclete lá. O que sentiu, Vivi? Como foi esse reencontro?

- Camilo, eu tava lá com minha família, a adotiva, a biológica. Eu sempre esperei por esse encontro, toda minha vida. Então não me faça perder a alegria que ainda estou sentindo.

- E eu? Como quer que me sinta? Vou de surpresa num encontro de família e quem está lá? O homem com quem você me traía. O homem que você amava. Quando vai aprender, Vivi, quando vai aprender que sua vida mudou? Agora você me pertence. Sou seu marido.

- Não sou um objeto, uma coisa. Não pertenço no sentido que você tá dizendo. Você não é dono de mim. Não, desse jeito não.

- Não? Eu vou provar que sou sim, Vivi. Dono.

Irritado, o policial mandará a blogueira para o quarto e prometerá deixá-la trancada no local até o dia seguinte. Porém, Vivi se recusará:

- Eu não vou para o quarto. Não pode me obrigar.

- Posso te obrigar de muitas maneiras. Posso sacar o revólver...

- Você não atiraria em mim. Não me mataria.

- Não. Mas posso atirar no seu rosto, destruir sua beleza. O que acha? Não poderia mais posar para fotos, nem se reconheceria no espelho. Eu sei atirar, Vivi. Posso atirar no teu rosto sem te matar, mas o suficiente pra te destruir - ameaçará ele, deixando a moça apavorada.

As cenas começarão a ir ao ar na novela no capítulo do dia 30/10.