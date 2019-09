A Dona do Pedaço: Casada com Camilo, Vivi é feita refém dentro da própria casa

Forçada a se casar com Camilo (Lee Taylor) para evitar que Chiclete (Sergio Guizé) seja preso, Vivi Guedes (Paolla Oliveira) terá sua vida transformada em um inferno em A Dona do Pedaço. A influencer vai ser mantida presa em seu próprio quarto pelo marido, que irá impedi-la até mesmo de jantar. O policial deixará claro que quem manda na relação é ele, e para isso vai contratar até uma governanta, que na verdade fará as vezes de "carcereira" .



Camilo explicará que Berta costumava trabalhar para seu irmão. "Que coisa antiga. A Vivi não precisa de

governanta", criticará Beatriz (Natália do Vale). "Me desculpe, realmente não preciso", concordará a influencer. As reclamações das duas, porém, de nada adiantarão, porque o policial terá outra função para a empregada. "Eu quero que vigie a Vivi. Não quero que ela faça nada sem meu conhecimento. Você tomará conta de cada um de seus passos", orientará.



Depois do protesto na cerimônia, em que Vivi aparecerá com um vestido preto para causar, Camilo será mais duro com a mulher. Ela se assustará ao acordar para trabalhar e descobrir que não pode sair do quarto porque a porta estará trancada. "Berta, Berta! A porta tá com algum problema. Não abre", gritará ela. "Seu Camilo não deu ordem para abrir", responderá a governanta. Vivi insistirá que ela abra a porta, mas será refutada. "Só quando seu Camilo der permissão", falará a empregada. As cenas irão ao ar a partir de 23 de setembro em A Dona do Pedaço.