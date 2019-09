A Dona do Pedaço: Cornélia ganha na loteria e fica milionária

Quem acredita sempre alcança. Na novela A Dona do Pedaço, Cornélia (Betty Faria) repetiu diversas vezes que um dia seria milionária e teria uma mansão, e agora esse sonho se tornará realidade. Após roubar o dinheiro da herança de Eusébio (Marco Nanini), ela decide jogar tudo na Mega-Sena. E não é que dá certo?

Nos próximos capítulos da trama, Britney (Glamour Garcia) vai ler no jornal que a loteria teve apenas um ganhador e comenta com a família. "Estou vendo aqui. Teve só um vencedor da Mega. Mais de duzentos milhões. Que sorte".

Eufórica, Cornélia confere os números e descobre que está milionária, mas não comenta com os parentes. No dia seguinte, ela sai cedo de casa para resgatar o prêmio. Quando ela volta para casa, Chico (Tonico Pereira) pergunta por que ela sumiu por horas. Diante de todos, ela responde: "De agora em diante, vão me tratar como uma rainha".

Diante dos olhares confusos, ela revela: "Ganhei na Mega. Sou a única ganhadora. Ganhei mais de duzentos milhões!".