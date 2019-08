'A Dona do Pedaço': Fabiana vai assumir fábrica de Maria da Paz

Os próximos capítulos de "A Dona do Pedaço" prometem uma reviravolta na vida dos personagens. Após Maria da Paz (Juliana Paes) ficar pobre e voltar a vender bolos na rua, sua filha Jô (Agatha Moreira) roubará a fábrica da mãe. Só que, graças a uma chantagem, Fabiana (Nathalia Dill) conseguirá ser a nova milionária da trama.

A noviça conseguirá fotos que comprovam que a blogueira matou Jardel (Dui Botta) e passará a ameaçá-la. Sem saída, Jô terá que ceder.

- Eu vi quando empurrou aquele homem para a morte. Fotografei. Guardei até agora porque eu sei que me seria útil. E é, muito útil. Ou vende a fábrica pela metade do valor, com as confeitarias, ou vai diretamente pra cadeia!

- Como conseguiu essa foto? - questionará a filha de Maria da Paz.

- Foi o destino, podemos dizer assim. Eu estava lá quando você empurrou o rapaz.

Depois disso, Jô ameaçará Fabiana, sem sucesso:

- Eu deixei um envelope com uma pessoa de confiança. Caso me aconteça alguma coisa... Adivinhe o que tem lá dentro? - provoca a noviça.

- A minha foto. Uma cópia dessa foto aí? - questionará a influenciadora digital.

- A foto e mais alguns dados. Portanto, Jô, você tem que torcer para eu não ter nem um tropeção até pegar esse envelope de volta. Caso contrário. Você vai pra cadeia - afirmará a namorada de Rock (Caio Castro).

Pouco depois, Fabiana aparecerá na construtora e negociará o valor com Agno (Malvino Salvador) e Otávio (José de Abreu). Depois, irá para a fábrica para fechar o negócio com Josiane.

- Eu vou adorar ter tudo isso aqui - afirmará.

- Sabe que por mim eu não faria o negócio - rebaterá a filha da boleira.

- Prefere ser presa por ter assassinado o mordomo? - questionará Fabiana.

Depois disso, as duas assinarão os documentos.

- Vou registrar os contratos. Mas já é oficialmente dona da Bolos da Paz incluindo as confeitarias - dirá um advogado que fará a transação.

- Eu acho que podemos comemorar - afirmará a irmã de Vivi (Paolla Oliveira).

- Eu não tenho nada pra comemorar. Fiz um negócio e está concluído - dirá Josiane.