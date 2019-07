A Dona do Pedaço: Maria da Paz fica na miséria e volta a vender bolo na rua

Ao passar a fábrica para o nome de Josiane (Agatha Moreira), Maria da Paz (Juliana Paes) mandará Antero (Ary Fontoura) fazer uma cláusula no contrato que impeça a mimada de tomar a empresa dela. O problema é que o advogado vai passar mal, e será internado às pressas.



Por causa de um aneurisma, ele terá amnésia, e o documento desaparecerá. A boleira, então, voltará a vender bolos na rua para se sustentar. A novela dará essa volta porque a mansão que Maria da Paz comprou a deixará endividada. Ela ainda vai enfrentar uma sabotagem: parte da fábrica de bolos será incendiada a mando de Josiane.



Então, quando descobrir o caso da herdeira com o padrasto e o golpe planejado contra ela, a empresária estará na miséria. A aprendiz de blogueira expulsará a mãe e a avó, Evelina (Nívea Maria), da mansão. As duas irão morar de favor na casa de

Marlene (Suely Franco).



Quase simultaneamente, o público verá Antero passar mal e ser levado às pressas para um hospital. O médico dirá que o advogado tem um aneurisma. Marlene vai se desesperar ao ver o namorado sem memória, e Maria da Paz ficará apavorada.

"O doutor Antero nem lembra quem eu sou", comentará a boleira.



Com a ajuda de Amadeu (Marcos Palmeira), Maria da Paz vasculhará a casa de Antero e o escritório, mas não encontrará o documento de que precisa. Conforme os dias forem se passando, a boleira não aguentará ficar sem dinheiro, sem ter o que fazer e decidirá voltar a vender pedaços de bolos na rua. "Dinheiro eu faço vendendo bolo! É o que vou fazer, vender bolo", dirá a mocinha. As cenas estão previstas para ir ao ar no próximo dia 22.