A Dona do Pedaço: 'Minha vida acabou', diz Maria da Paz na prisão ao encontrar Amadeu

A novela A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia, terá uma espécie de “reencontro” entre os protagonistas após Maria da Paz (Juliana Paes) balear Régis (Reynaldo Gianecchini) no capítulo deste sábado (17) quando o pegar com Josiane (Agatha Moreira). Ao saber do ocorrido, Amadeu (Marcos Palmeira) moverá mundos e fundos para tirar a sua amada da cadeia e voltará aparecer na novela das nove.

Segundo informações do site TV Foco, nos capítulos da próxima semana o advogado conseguirá fazer uma visita para a amada na prisão e ela desabafará: “Eu tou abalada. Ainda não quero acreditar no que vi. Entrei naquele quarto e o canalha tava abraçando minha filha. Ela tava em trajes íntimos… Ele esperou eu dormir pra ir pro quarto dela. Desde quando isso acontecia?”, se questionará a protagonista.

Maria da Paz vai presa após atirar em Régis

Ainda de acordo com o portal, Amadeu deixará claro que nunca gostou de Régis e Maria lamentará ter se casado com ele, ressaltando que fez isso por querer uma segunda chance de ser feliz, após ficar sabendo da morte do amado. “Régis é bonito, divertido, sofisticado… Mas por trás daquele verniz… Ele é podre. Ele… ele tava com a Josiane”, dirá Maria da Paz ao se lembrar do flagra.

O personagem de Marcos Palmeira tentará entender qual foi o papel de sua filha nesta história nojenta e Maria da Paz não conseguirá responder. Ele ressaltará que, apesar da dificuldade do caso, fará de tudo para tirá-la da prisão. “Você foi pega em flagrante“, relembrará.

“Não nego. Digo com orgulho, atirei nele. Atirei naquele safado. Tomara que tenha batido as botas”, desejará Maria. Isso causará um susto no advogado, que não reconhecerá sua Maria. “Você não tem esse coração”, Amadeu.

Nos momentos finais da cena, ainda de acordo com a TV Foco, ele prometerá para Maria que correrá atrás de um habeas corpus e ela o rejeitará:

“Não me importa. Minha vida acabou, Amadeu. Não entende? Sou mãe e tou com o coração despedaçado. Minha vida acabou“.

Mais pra frente: Maria da Paz encontra filha verdadeira após assalto

A filha verdadeira de Maria da Paz (Juliana Paes) deve dar as caras em A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia, já nos próximos capítulos, segundo o portal Metrópoles. Após ter a fábrica incendiada, perder a mansão e voltar a morar com Marlene (Suely Franco), a boleira será vítima de um assalto enquanto vende seus bolos na rua.

Os bandidos jogarão o carrinho de Maria da Paz no chão e levarão consigo a bolsa dela. Na sarjeta, a mocinha receberá ajuda de uma jovem misteriosa chamada Joana (Bella Piero). A personagem afirmará ser técnica de enfermagem.

No momento do encontro, Rock (Caio Castro) estará presente. Ao boxeador, a empresária dirá sobre a garota: “A gente se conheceu ontem, mas parece que se conheceu a vida toda. Sabe quando a gente nunca viu alguém mas começa a conversar e já fica amiga de infância?”.

Bella Piero interpreta Joana (TV Globo/Divulgação)

A Dona do Pedaço: Jô mata mais uma pessoa; saiba quem será a vítima

Solteiro após terminar com Fabiana (Nathalia Dill), Rock também ficará encantando com Joana. “Eu fiquei mesmo bobo, fiquei na conversa…Não tive coragem de pedir o número, com medo de ela não me dar”, contará

“Marco com ela de novo, pra comer bolo, e te aviso pra você encontrar com a gente de novo, patati patatá…Cê chega e é com você”, vai propor Maria da Paz. Essas cenas devem ir ao ar no centésimo capítulo da trama, em 12 de setembro.