A Dona do Pedaço: Novela muda reação de Abel ao saber que Britney é transexual

Os tempos serão turbulentos para Britney (Glamour Garcia) nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço. Mas, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as coisas podem ficar um pouco menos tensas. Isso porque Walcyr Carrasco está reescrevendo a cena em que Abel descobre que Britney é transexual.



Inicialmente, o português iria reagir com violência, dizendo que a namorada era homem e chamando-a de “Frankenstein”. Agora, na nova versão, a cena terá um tom mais emotivo com o confeiteiro magoado por ter sido enganado por tanto tempo.



De acordo com o Notícias da TV, Britney decidirá contar a verdade após o amado se incomodar com algo que sente quando a abraça. “Não é coisa estranha. É o detalhe. Eu sou trans. Ufa, saiu”, dirá a contadora. “Foi difícil dizer, mas tomei coragem e falei. É isso, Abel… eu sou trans. Quer dizer que eu sou mulher. Mas nasci com outro corpo, entende? Eu nasci num corpo masculino”, explicará a funcionária e amiga de Maria da Paz.



Na versão original, tudo iria começar após uma declaração do português. “Gostaria de acompanhá-la todos os dias, ó menina. Quero estar sempre a seu lado, zelar pelos vossos momentos de alegria, e de tristeza”, ele se derreteria todo, enquanto a loira ficava sem graça com tantas palavras gentis. “Não são apenas palavras, já me dediquei tanto a vossa pessoa. Não vê a estima que dedico? Nada me impedirá de dedicar a estima que já lhe dedico. É amor. Eu vos amo, menina Britney. Eu vos amo, sempre vos amei. Sobre a Terra não há criatura que mais mereça meu coração… e sei que tens o mesmo sentimento por mim. Não tens?”.

O boleiro ainda falaria em casamento. “Sei que fostes criadas com pudor, e eu aprecio o fato de não seres como outras que se entregam. Seu jeito tímido me cativou. Mas agora deixo de meias palavras. Eu vos amo. Eu quero me casar consigo”, anunciaria.

A mulher, então, contaria seu segredo e deixaria Abel furioso. “Mas não… não… Mulher? Não é mulher coisa nenhuma. Eu sempre disse que para mim ou é homem ou é mulher… ainda mais se você tem… o dito cujo! Não é mulher”.

Ele continuaria, xingando a amada. “Não há transição. Você para mim é homem. “Eu senti coisa pior! Muito pior para um gajo macho como eu. Eu… eu devia dar uma surra em você, por ofender minha dignidade. Mas nada farei. Quero distância de você. E lá na fábrica, não ouse se aproximar! Frankenstein!”, responderia ele, deixando-a completamente arrasada.



Ainda não foram divulgadas a alteração no roteiro. As novas cenas da novela irão ao ar entre os dias 21 e 22 deste mês.

Fabiana no comando da fábrica

Britney ainda vai ser humilhada e sofrer transfobia por parte de Fabiana (Nathalia Dill). A vilã, que vai assumir o comando da fábrica após Maria da Paz ser presa, cortará a liberdade dos subordinados com horários e os proibirá de comer bolo sem pagar. E ela entrará em rota de colisão com Britney. "Como já disse, fui criada em convento. Não estou a par de certas situações nesse mundo. Nunca convivi com pessoas como você", dirá Fabiana à irmã de Rock, seu ex-namorado.



A contadora responderá tranquilamente que entende a situação. "Ainda mais porque o convento era no interior do Espírito Santo, então imagine. Como se chamava antes de ser Britney?", indagará Fabiana. A transexual responderá que era Rarisson.



"Pois então, Rarisson, de agora em diante, será chamada só de Rarisson. Eu não tenho preconceito nenhum. Respeito cada um como é. Rarisson, terá que trabalhar vestida de homem. Vou para casa, amanhã chego cedo. Venha trabalhar com trajes

masculinos", ordenará.



Britney irá para casa e desabafará com Rock, que a aconselhará a não obedecer Fabiana. No dia seguinte as duas terão um confronto. "Quero saber por que não veio com roupas masculinas, como mandei?", questionará a vilã. Britney dirá que não

pode se vestir de outra maneira. "Porque sou mulher. Mulher trans. Não pode dar uma ordem que é contra minha maneira de ser. Eu sou mulher, me conheceu como mulher, que há agora? Está se vingando pois o Rock não quer mais você? Se vingando em mim?", perguntará.



Revoltada, Fabiana a demitirá. "Não vai me obedecer? Está fora da empresa. Vá para a sala do Márcio (Anderson Di Rizzi) e assine seus papéis de demissão", mandará.