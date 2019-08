A Dona do Pedaço: Téo descobre traição e desmascara Josiane para Maria da Paz

Desconfiado de que está sendo enganado por Josiane (Agatha Moreira), Téo (Rainer Cadete) vai se envolver num plano para desmascarar a namroada. Primeiro, ele vai se unir a Rock (Caio Castro), que paar ganhar mais um aliado na tentativa de abrir os olhos de Maria da Paz (Juliana Paes), vai mostrar ao fotógrafo as mensagens enviadas da vilã para o padrasto. Com isso, ele tem acesso a todas as mensagens de Josiane e acaba descobrindo o seu maior segredo: que ela e Régis (Reynaldo Gianecchinni) são amantes.

O fotógrafo começará a ler os recados obscenos sem acreditar no que vê. "Mas é...Muito sério... Horrível. Deixa eu ver aqui... O recado é imundo... Eu... Eu amava a Jô...Acreditei que ela tinha problemas... Acreditei em tudo por amor. Como eu faço pra

me vingar?", questionará o namorado enganado. Horrorizado, Téo decidirá procurar a boleira para contar toda a verdade.

O pugilista explicará que já tentou alertar Maria da Paz, mas foi escorraçado por ela. "Então, eu... Olha só, eu acho que a gente tem que abrir os olhos da Maria da Paz", opinará o personagem de Caio Castro. "Vamos falar tudo. Você tem razão. Ela não

merece isso. E eu vou escancarar", concordará o fotógrafo.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

A boleira cará surpresa ao dar de cara com os dois em sua confeitaria. "Téo... Rock? Nem sabia que se conheciam", reagirá ela. "Eu vim te contar a verdade sobre a Jô",anunciará Téo. "Mas ontem o Rock quis falar da Josiane. Agora você? Que tá

acontecendo?", perguntará a protagonista.



"A Jô me enganou o tempo todo. Você vai saber de toda história", prometerá o fotógrafo vingativo, na cena que encerrará o capítulo desta sexta-feira (16). Na sequência, no entanto, ele passará mal e não conseguirá fazer a revelação. Maria da Paz saberá do caso entre Régis e Josiane só no capítulo de sábado (17), quando ouvirá os gemidos da filha no quarto ao lado e entenderá que foi enganada.