'A dor de perder minha irmã do jeito que foi eu não aceito', diz rapper Criolo

O rapper Criolo falou sobre a perda da irmã, Cleane, que morreu aos 39 anos vítima da covid-19 no ano passado. Em entrevista a O Globo, ele diz que não saber bem dizer como está indo e revela revolta com a morte da irmã. "A dor que foi perder minha irmã, o jeito que foi, eu não aceito. Ver a dor da minha mãe e como ela sonhou em ter uma filha mulher... Nem sei se eu vou ter força na alma para um dia cantar sobre isso", diz.

Em setembro, ele lançou a música Cleane, com o duo Tropkillaz, em homenagem à irmã e outras vítimas da covid. A música estará no novo disco do artista, Diário do Caos, que será lançado em março.

Criolo falou da emoção de gravar o clipe de Cleane com os pais. "Foi difícil vê-los segurando até o último segundo a cena eles", diz. "Quis colocar o nome da minha irmã como se o de todo mundo que se foi estivesse ali. É um documento. Quando alguém assim se vai, vai o nosso eu também. Nunca mais vou ser o irmão da Cleane, morri também. Por isso dói tanto. Quando falam 'parece que foi um pedaço meu', foi mesmo", acrescenta, chorando.

O rapper disse que a música serve como um desabafo nesse momento difícil pessoalmente e também para o Brasil. "Vivemos num território devastado. Ainda estamos muito mexidos. Antes da pandemia, já estávamos por conta ds as perdas no campo das lutas humanitárias no nosso país, de um trabalho de décadas virar cinzas em meses", avaliou.