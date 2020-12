Ela carrega um monte de significados no imaginário popular. O amarelo é uma cor primária, sempre associada à luz, ao calor, a descontração, otimismo e alegria. Não tem como pensar nela, sem evocar o sol e a força do Verão. Tem também quem diga que o tom é símbolo de prosperidade e felicidade e ideal para estimular a criatividade e o raciocínio. Com esse leque de qualidades, é hora de comemorar, já que o amarelo Illuminating é a cor do ano de 2021 (junto com o cinza chamado Ultimate Gray), eleita pela Pantone, principal empresa em catalogar tons do mundo e responsável por criar um padrão na indústria gráfica e têxtil.

E já que o Réveillon está com os dias contados, e os sábios afirmam que o amarelo, também, é a cor do dinheiro, criamos um editorial com essa inspiração, contemplando todas as nuances do tom, que conquistou o pintor holandês Vincent Van Gogh (que a usava de forma muito intensa em suas obras) e também a todos nós, amantes de uma roupa mais solar, em qualquer que seja a versão.

Frescor iluminado

Um quimono pode ser um coringa poderoso. Ele já é uma sobreposição cheia de bossa, e, se fechado, ganha ares de vestido, ou blusa de transpassar. Nessa produção, adotamos essa proposta usada sobre um vestido curto. O chapéu é o companheiro perfeito para os dias ensolarados e a rasteirinha também, tudo tom sobre tom.

Detalhe enriquecedor

Os acessórios usados de forma mais maximalista transformam qualquer look. Investimos com força nas pulseiras, colares e argola para acender uma ideia fácil de reproduzir em casa: camiseta com nozinho sobrepondo vestido. Fica de olho nos acessórios de miçangas que devem bombar nesse Verão e pode usar tudo junto para arrasar.

Toque certeiro

Um truque de styling que vale sempre: transformar a bolsa tiracolo em pochete, basta ajustar a alça. Ela acintura o vestido de malha usado nessa composição e sai total do habitual. O blazer sem forro arremata o visu e mostra que pode ser usado facilmente como aquela sobreposição esperta até nos dias quentes.





Fotos: Gabriel Alencar (@gabriel_ftx) | Beleza: Dai Alves (@daialves4) | Produção de Moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Marcas: Abx Contempo (@abxcontempo) e Brechó da Betty (@brechodabetty)