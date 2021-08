A empresária Luiza Trajano é convidada do Segundou

Na edição de hoje (9) do porjeto Segundou - Agosto da Filantropia, às 19h, no Instagram do CORREIO o publicitário Joca Guanaes conversa ao vivo com a empresária Luiza Trajano, que presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, hoje uma das maiores varejistas do Brasil. Ela Foi eleita Personalidade do Ano de 2020 pela Câmara do Comercio Brasil-EUA. Ela é presidente o Grupo Mulheres do Brasil, organização que discute formas de viabilizar igualdade de oportunidades entre gêneros e raças.

O programa, apresentado por Joca Guanaes, traz todas as segundas deste mês receberá uma personalidade ligada à filantropia. Neste período, Joca divide a apresentação com Carola Matarazzo, diretora do Movimento Bem Maior, que promove o incentivo às doações no Brasil e congrega grandes filantropos do país.

Na segunda passada (2), a dupla bateu um papo com o empresário Rodrigo Pipponzi, sócio da Editora Mol, que produz revistas e livros com venda revertida para ONGs. Ele é filho de Antonio Carlos Pipponzi, um dos fundadores da Droga Raia, hoje associada à Drogasil, com quase duas mil lojas no país.