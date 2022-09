A Escola do Bem e do Mal ganha trailer cheio de magia; assista

A Netflix divulgou hoje (13) o trailer oficial de A Escola do Bem e do Mal, novo filme da plataforma estrelado por Charlize Theron. O filme acompanha a dupla Sophie (Sophia Anne Caruso, de Eu Sou o Número Quatro) e Agatha (Sofia Wylie, de High School Musical: A Série: O Musical), que não podiam ser mais diferentes.

Assista:



Enquanto Sophie ama contos de fadas e sonha em ir embora do pequeno vilarejo onde mora, Agatha, com seu visual sombrio, tem tudo para ser uma bruxa de verdade. Ainda assim, elas são melhores amigas. Até que um dia, em uma noite de lua cheia, uma poderosa força leva as duas para a Escola do Bem e do Mal, onde começa a verdadeira história de todo conto de fada que se preze.

O filme ainda conta com direção de Paul Feig, de Um Pequeno Favor e Uma Segunda Chance para Amar. O elenco é completo por Michelle Yeoh, Kit Young, Jamie Flatters, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett e Alex Cubb.

A Escola do Bem e do Mal chega à Netflix em 21 de outubro de 2022.