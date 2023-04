‘A escola não é uma ilha’, reflete Jerônimo ao citar ameaças de atentados

Na onda crescente de ameaças de ataques em escolas, o governo da Bahia instalou, nesta terça-feira (19), Comitê Estadual Intersetorial de Segurança nas Escolas e nos Espaços Educacionais da Bahia (Cise) como mecanismo de ação preventiva. O lançamento foi realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, em Salvador, e teve a presença do governador Jerônimo (PT), que comentou a temática.

Jerônimo ressaltou que as polícias têm trabalhado de forma integrada desde as primeiras informações de ameaças, mas afirmou que não gostaria de tratar a escola sob o debate da polícia e da segurança pública.

“Nós temos clara a importância da escola e que não pode ser o ambiente que ameace a vida dos nossos filhos. A escola não é uma ilha. Se acontecem as coisas nas escolas, é porque ela está comprometida com a sociedade, que pode está adoecida e levando isso para a escola”, reflete Jerônimo.

Durante coletiva de imprensa, o governador também convocou os pais e sociedade em geral para um trabalho preventivo coletivo: “Quero fazer um chamamento ao povo baiano. Nos alente no aspecto de que a gente não pode divulgar fake, divulgar mentiras. A gente não pode brincar com a escola. Peço também aos pais que fiscalizem as mochilas de seus filhos. Qualquer comportamento anormal, se precisar de alguma ajuda do Estado, do governo.”

O Comitê envolve diversos entes e organizações do poder público e da sociedade civil, para uma atuação colaborativa de políticas de segurança em unidades escolares. Entre os membros do Cise, estão secretários de Estado e representantes de órgãos estaduais e das forças da segurança pública da Bahia.