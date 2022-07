A espera de Bolsonaro: admiradores do presidente esperam motociata na Barra

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aguarda a chegada do chefe do executivo na manhã deste sábado (2) no Farol da Barra. Uma área foi isolada para a ocupação das motos, entre o farol e o edifício Oceania.

Uma base móvel da PM e policiais rodoviários federais fazem a segurança do local. Para ter acesso à área destina ao público, o gramado no entorno do farol, por exemplo, seguranças (homens e mulheres) fazem a revista , inclusive com detectores de metal. Muitos simpatizantes do presidente de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil.



A motociata está prevista para sair do Farol da Barra às 9h em direção ao Centro de Convenções, seguindo pela orla.

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)