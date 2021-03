À espera do anúncio do São Paulo, William treina com elenco

Sem jogos previstos para disputar até o dia 30, por causa do decreto do Governo do Estado, que apertou as medidas de restrição para tentar diminuir a contaminação por covid-19, o elenco do São Paulo treinou, nesta quarta-feira (24), no CT da Barra Funda. O destaque foi o meia William, recém-contratado.

O jogador, de 34 anos, assinou compromisso até o fim da temporada, mas sua contratação não foi anunciada oficialmente. A previsão é de que o atleta seja apresentado nos próximos dias. O meia argentino Benítez também participou das atividades e aguarda documentos do Independiente, da Argentina, para assinar contrato.

Já o atacante Tréllez deve deixar o clube tricolor para ir atuar no Sport. Com contrato até o fim do ano, o colombiano fez exames médicos nesta quarta-feira e aguarda a documentação para assinar contrato.

O São Paulo tem treinos previstos para as manhãs de quinta e sexta-feira. O time teve adiados os confrontos com Palmeiras e Santo André, ambos pelo Campeonato Paulista. Ao contrário dos rivais Corinthians e Palmeiras, que tiveram seus jogos transferidos para outros estados, o time do Morumbi não sabe quando voltará a entrar em campo.