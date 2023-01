A Ética nas artes plásticas determina sempre um resultado final que tem efeito revelador. O que é uma apropriação, que hoje é usada sem cerimônias? A definição de apropriação é o uso por empréstimo de elementos de outro artista, para a criação de outra obra de arte. Isto é válido, mas nunca um plágio banal, por não se ter absolutamente nada de onde partir, nem do próprio trabalho. O plágio é o despudor em alto timbre. No Brasil é moda copiar, servem como estímulos as revistas importadas, as Bienais, os programas televisivos, as viagens e outras fontes de informações. Não há filtro.

Ética é a ciência da moral. Moral parte da filosofia que trata dos costumes ou dos deveres do homem. Sócrates (foto) foi um filósofo ateniense da Grécia antiga, considerado o Pai da Ética. A moral é um bem humano, para lançar pontes sobre abismos. Moral no sentido de compromisso com a verdade, e não no sentido controlador, hipócrita de uma sociedade que caminha para a dissolução. A Ética é uma gramática contra os absurdos da ganância, da mentira, da vaidade, da arrogância, da prepotência, dos jogos de poder.

Não há melhor destino para o homem do que servir à espécie humana. A maior criação do homem é o homem ético, capaz de conviver consigo mesmo e com os outros. A Ética é mãe da Natureza. Sem ela, tudo é caos, mistificação e falência.

A Ética é um dos pilares básicos da vida. Ética é forma clarificadora do sentimento humano.

A falta de Ética reivindica uma rendição do ser humano enquanto possibilidade.

A Ética é a celebração da vida, que só pode ser trabalhada por nós, enquanto pensamos que viver é um bem maior. Viver é lutar contra a morte, e lutar contra a morte significa integrá-la, segundo a segundo ao movimento da vida.

Existe sempre um limite em que as coisas começam a se transformar em seus contrários. Assim, o sucesso e o poder podem adoecer se transformar num saco sem fundo, boca voraz, insaciável em sua fome corrosiva, e o homem para alcançá-los e mantê-los muitas vezes perde sua identidade, e seu parentesco com o humano.

O sucesso é ético, o triunfo é ético, e o cortejo deles é bom quando feito de trabalho, correção de intensões, celebração da vida. A vitória da dialética – copulação dos opostos – está no bem fazer.

Resistir é preciso. A compulsão à repetição nos torna marionetes de um passado, com promessas de um futuro ilusório. Resistir é preciso. Não podemos agora retroceder ao silêncio, à infância, ao pó. Deixemos o papel e vivamos a identidade. Um novo homem ético busca um novo mundo. A Ética é um bom senso cheio de luz, é curar-se das ilusões.