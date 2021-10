'A família está desesperada. Vamos para outro estado', diz parente de PM  morto em Cassage

Apesar de toda a circunstância do desaparecimento do policial da reserva Dorgivaldo Félix dos Santos, 54 anos, que foi algemado e colocado na mala de um carro por encapuzados armados, parentes do militar tinham a esperança de encontrá-lo com vida. No entanto, o corpo dele foi encontrado na tarde desta terça-feira, na área de Cassange. Agora, os parentes acreditam que correm risco de morte e vão deixar Salvador

"A família está desesperada, com medo de ficar em casa. Vamos embora. A gente não sabe quem está por trás disso. Vamos para outro estado", disse um dos parentes do PM, que preferiu não se identificar por questão de segurança.

O familiar disse que tinha acabado de sair do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), quando recebeu a notícia da localização do corpo. "Um pessoa de minha confiança me ligou passando o endereço. Fui às pressas. Quando cheguei, o Departamento de Policia Técnica (DPT) já estava lá. Alguns parentes também", contou ele.

Como o corpo já estava em estado de decomposição, o familiar percebeu que se tratava mesmo de Dorgivaldo por conta da roupa, a mesma que ele usava no dia do desaparecimento: uma calça jeans, um cinto e uma camisa amarela. A barba também ajudou no reconhecimento, assim como uma chapa achada próxima.

Os parentes dizem que o corpo tinha sinais de espancamento, com o braço esquerdo quebrado, além de marcas de tiros, especialmente na região do abdômen e tórax.

O enterro está marcado para 15h no Cemitério Bosque da Paz.

Sequestro

Depois de 31 anos na Polícia Militar, o sargento reformado Dorgivaldo Félix dos Santos, 54 anos, erguia um sonho. Ele construía um restaurante, a poucos metros de casa, no bairro de Fazenda Cassange, quando foi surpreendido por quatro homens encapuzados que o sequestraram na tarde de sábado (2). Ele foi algemado e colocado na mala de um carro e, desde então, não foi visto mais.

Segundo a família do PM, Dorgivaldo estava na companhia de dois amigos, um pedreiro e um ajudante de pedreiro, mas só ele foi levado. “Chegaram quatro homens dizendo: ‘Perdeu, perdeu. Quem é o policial?’. Ele não se identificou, não sei o porquê. Aí, o outro homem armado disse: ‘Todo mundo no chão, deita no chão’. Foi quando identificaram ele e o pegaram”, contou o filho caçula do policial, Rivaldo Félix, 18.

Em nota, a Polícia Civil informou que quatro homens armados levaram a vítima no porta-malas de um veículo da marca Nissan. Foram coletados depoimentos de testemunhas, e outras ações investigativas já estão sendo realizadas. Os detalhes do caso não podem ser informados, para não interferir no andamento das apurações.

De acordo com a família, o sequestro aconteceu por volta das 16h30, na Rua Pica-Pau. “Meu pai estava batendo uma laje, construindo o comércio dele, estava fazendo um restaurante na via principal, junto com quatro pessoas, quando eles chegaram”, contou Rivaldo.

Os bandidos estavam com metralhadoras e escopetas. Inicialmente, eles chegaram a algemar uma das pessoas que trabalhavam na obra – nesse momento, o PM aposentado e as outras pessoas já estavam deitadas no chão. “Mas aí um deles [bandidos], que parecia conhecer meu pai, disse: ‘Nele não, no outro’ e algemaram o meu pai e depois botaram ele no porta-malas do carro”, contou o filho do PM.

Rivaldo disse que os bandidos não fizeram nenhuma exigência à família. “Ninguém entrou em contato desde o sábado. Antes, a gente ligava para o celular dele e fazia só tocar ou eles recusavam as chamadas. Agora, o aparelho do meu pai só anda desligado, como se tivessem tirado o chip”, disse o filho, abalado com o desaparecimento.

A família disse que, além do paradeiro do PM, quer saber o motivo para o sequestro. “Meu pai não tinha inimigos. Lá, todo mundo gostava dele. A gente não sabe o porquê de eles terem feito isso. Só levaram ele. Ninguém tem ideia do que pode ter acontecido”, declarou o rapaz.

Ainda de acordo com parentes, câmeras de segurança poderão ajudar na investigação. “Eu e meus irmãos fomos atrás das câmeras, mas o Draco (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado) já esteve lá e coletou as imagens”, relatou Rivaldo.

Apesar de toda a circunstância, ele acreditava que o pai estava vivo. “Tenho a esperança de encontrá-lo. Não podemos perder a esperança. Não sabemos o que pode ter acontecido. Passa muita coisa em nossa cabeça. Ele pode estar sendo torturado”, declarou.



Dorgivaldo trabalhou por 31 anos na PM e há quatro anos estava na reserva. Quando sargento, ele atuou em várias unidades, sendo a última a 9ª Companhia Independente (CIPM/ Pirajá). Mas há um ano ele começou a construir o sonho do restaurante.



"Ele vinha juntando dinheiro para erguer esse sonho, mas infelizmente aconteceu isso. A intenção dele é vender comida de todo tipo. Ele estava construindo para pegar o público que trabalha numa pedreira”, contou o filho.

Protesto

Em busca de repostas, parentes do PM protestaram na BR-324, na região próxima à Estrada de Campinas, por volta das 10h desta segunda-feira (4). Eles ocuparam uma das vias e queimaram pneus. Os manifestantes usaram também cartazes para chamar a atenção das autoridades para o sequestro do sargento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego, e a pista foi liberada por volta das 10h30.