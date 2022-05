'A Favorita' substitui 'O Clone' no 'Vale a Pena Ver de Novo'

Na manhã desta segunda-feira, 2, a TV Globo confirmou a próxima novela a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita. A trama será a substituta de O Clone e retorna às telas no dia 16 de maio.



A notícia foi divulgada por Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, durante a programação matinal da emissora. "Eu queria dar bom dia para a Fátima porque a gente tem que dar uma notícia juntas. É a nova novela que estreia em Vale a Pena Ver de Novo", disse Ana Maria.



"Vem aí, A Favorita", completaram as duas apresentadoras, ao mesmo tempo. A história é focada na rivalidade entre Flora, interpretada por Patricia Pillar, e Donatela, personagem de Claudia Raia, que formavam a dupla sertaneja Faísca e Espoleta. No entanto, Flora foi presa acusada de matar marido de Donatela e procura acertar as contas com a ex-parceira e provar sua inocência.



"É uma história incrível do João Emanuel Carneiro, com muito suspense, de prender a gente mesmo, vai ser uma delícia poder rever no Vale a Pena Ver de Novo", comentou Fátima Bernardes.