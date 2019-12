A Fazenda 2019: Roça entre Lucas e Hariany é cancelada por falha na prova

A votação da roça entre Lucas e Hariany foi cancelada. Segundo informações de Chico Barney, colunista de Uol, durante o programa ao vivo desta terça-feira (3), Sabrina Paiva foi consagrada a nova fazendeira. Mas uma avaliação mais criteriosa da produção concluiu que a Miss não cumpriu a prova dentro das devidas regras (o encaixe da traquitana não estava perfeito).

Antes disso, Lucas havia caminhado duas vezes sobre uma plataforma de maneira também irregular. Foi penalizado e acabou ficando para trás.

A fazendeira deposta não deve perder o prêmio de R$ 20 mil, que era um bônus por se tratar da derradeira prova dessa categoria na temporada. A solução para a confusão será revelada apenas no programa desta quinta-feira (5), mostrando mais uma vez que A Fazenda opera em uma cronologia bem particular.

Resumo da prova

Na primeira parte da disputa, os peões precisaram encarar uma tirolesa que atravessava toda a área de provas para pegar um saco com ripas de madeira. O percurso deveria ser feito três vezes por cada um. Com as ripas, os participantes montaram os degraus de uma escada.

O primeiro a terminar esta tarefa poderia escolher um dos três circuitos da segunda fase da prova. Os demais teriam que optar pelas vias restantes, de acordo com a ordem de chegada. "Nós temos aqui três números no chão, três vias diferentes entre si. Quem chegar primeiro vai definir qual percurso é mais ajustável às suas qualidades. Cada circuito tem um ponto mais difícil e um ponto mais fácil, cabe ao peão batalhar na tirolesa para escolher o circuito que ele acha que é melhor para ele", explicou o apresentador Marcos Mion. "Sem dúvida essa é a prova mais insana da temporada, pra fechar com chave de ouro".

Sabrina Paiva participa da prova do fazendeiro em A Fazenda 2019 (Reprodução/Record TV)