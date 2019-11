A Fazenda 2019: Sabrina é a fazendeira; Andréa e Thayse continuam na roça

Sabrina Paiva venceu a prova realizada no programa ao vivo desta terça-feira (5) e tornou-se a oitava fazendeira de A Fazenda 2019, reality show da Record.

Além de escapar da roça, a modelo agora tem imunidade e poderá indicar um peão direto para a berlinda na próxima semana. Com isso, Andréa e Thayse continuam na roça e correm o risco de serem eliminadas na quinta-feira (7).

A prova exigiu pontaria e equilíbrio das peoas e foi composta por três etapas: arremesso, trave de equilíbrio e tiro ao alvo com pistola de paintball. "É a primeira prova da temporada disputada só por mulheres", salientou Mion no início da disputa.

Pouco antes do programa ao vivo, Marcos Mion explicou nas redes sociais alguns pontos cruciais da disputa: as peoas teriam que cumprir um circuito com quatro fases. Na primeira, era preciso jogar uma bexiga cheia com pólvora para acertar um alvo no tablado, liberando uma bolinha. Na segunda etapa, essa bolinha deveria ser levada em um bastão, enquanto as peoas percorriam uma trave de equilíbrio.

As duas competidoras que chegassem primeiro à plataforma da terceira etapa ganhariam acesso direto ao espaço final de prova, onde teriam que atirar com pistolas de paintball em um alvo, para resgatar mais uma bola. O objeto teria que ser transportado até o fim do trajeto. Já a terceira peoa teria que superar um labirinto complexo com uma espécie de cama de gato para conseguir chegar até o fim da disputa.

Como se formou a roça?

Andréa Nóbrega, Sabrina Paiva e Thayse Teixeira formaram a sétima roça de A Fazenda 2019. O trio foi definido em votação realizada no programa de ontem.

Sabrina foi indicada pelo fazendeiro da semana Netto, enquanto Andréa Nóbrega a foi a mais votada pela casa, com sete votos (devido ao poder da chama verde, o voto de Thayse teve peso dois).

Para completar a formação da roça, Hari Almeida foi chamado da baia pela segunda roceira desta semana. Porém, o poder da chama vermelha fez Thayse trocar de lugar com Hariany.