A Fazenda 2020: Lidi se revolta com vitória de Luiza: 'Me manda embora'

Nem todos ficaram contentes com o participante campeão da Prova do Fazendeiro desta semana em A Fazenda 2020, reality show da Record TV. Luiza derrotou Biel e Cartolouco na disputa pelo chapéu de fazendeiro e conseguiu escapar da roça. As reações foram diversas quando a peoa retornou para a sede.

Quando Luiza entrou na sala da sede comemorando sua vitória, a atriz foi recebida pelos gritos de algumas de suas amigas no reality show rural. Lidi Lisboa, por outro lado, se mostrou irritada com o resultado da disputa, levantou do sofá e não foi parabenizar a peoa, como alguns participantes de A Fazenda 2020 fizeram. “Olha a reação da Lidi”, comentou Marcos Mion para o público.

“Que ela me bote na roça, o que não suporto é esse bando de mulherada a semana inteira farreando na nossa cara. Isso que eu não vou aguentar”, comentou Lidi em papo com a baiana Tays Reis.

Irritada, a peoa também disparou: “que preguiça. Se isso é o que a galera quer ver, então me manda embora que eu não pertenço a isso aqui. Estou perdendo tempo então”.

“Nem eu, também não pertenço a isso aqui não, prefiro sair do que ser escorraçada por fazer nada”, respondeu Tays.

“Não aguento gente. Hoje já entendi todas, se dependesse de mim, colocava todo mundo na roça, uma por uma”, continuou a atriz, que lamentou: “mas não depende”. Lipe Ribeiro pediu para Lidi ficar calma e avaliou: “vai sair um dos meninos, tenho certeza, porque vai dividir torcida”. “Com certeza, Jojo não vai sair, óbvio”, concordou a participante.

Tays questionou os colegas de confinamento sobre os palpites de quem deixará o reality show. “Acho que o Cartolouco, torcida mais fraca”, opinou Lipe. “Está muito acirrado, muito difícil”, disse Lidi. A peoa continuou revoltada e reclamou: “nossa, que preguiça, será que estamos tão errados assim?” . Biel, que se juntou ao trio, começou a falar sobre as respostas da Prova do Fazendeiro, mas a atriz o corrigiu. “Não, estou falando do contexto geral, agora dividiu”. “Está claro há um tempinho”, afirmou o cantor.

“Estou de saco cheio de viver nessa hipocrisia”, comentou Lidi. A peoa ficou isolada por alguns instantes e então Jakelyne foi até a atriz para perguntar se estava tudo bem. A participante disse que queria ir dormir e antes de finalizar a conversa, voltou a reclamar: “olha gente, acho que estou afim de ir embora mesmo, meu Deus do céu”.

O desentendimento mais recente entre Luiza e Lidi aconteceu na quarta-feira (7), por conta de um motivo inusitado: um balde. Lidi deixou a área externa e foi até a sala do confinamento para questionar Mirella sobre o balde que a funkeira separou para esquentar água e tomar banho. A atriz se irritou com a MC e disse que Luiza precisava de mais baldes para cumprir sua tarefa diária desta semana de A Fazenda 2020.

Sem entender o motivo da bronca de Lidi, Mirella confrontou Luiza, para saber o que a peoa havia dito para a colega de confinamento, o que gerou outra confusão, pois Luiza brigou com Lidi, dizendo que a atriz havia colocado ela e Mirella uma contra a outra. A discussão gerou diversos gritos e alguns peões se envolveram, Tays e Lucas Maciel chegaram a segurar a paranaense, com medo de as peoas se agredirem, o que geraria expulsão.