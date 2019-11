A Fazenda: Após discussão séria, Hariany termina namoro com Lucas

O namoro entre Hariany e Lucas chegou ao fim mais uma vez após uma discussão séria na manhã desta quinta-feira (21). O peão não aceitou que Hariany conversou com Netto nos últimos dias, e acusou a ex-namorada de ter virado a melhor amiga do DJ.

"Fiquei indo atrás de você que nem um panaca, me tratando que bem um bobo. Ficou falando com todo mundo menos comigo. Ontem eu fiquei atrás de você o tempo todo e você não queria nada. Você nem olhava pra mim. Daí você e a Thayse viraram melhores amigos do Netto, e você me deixou de lado. Não fez questão de falar comigo. Eu não fico correndo atrás muito tempo. Acho que seria mais bacana da sua parte me dizer, em vez de me deixar ficar te agradando e você me esculachando", disparou Lucas.

Hariany não acreditou que o peão estava bravo por tal motivo, e explicou mais uma vez que se afastou dele no dia anterior porque precisava de um pouco de privacidade. "Eu só não estava em um bom dia. Por isso pedi pra você me deixar quieta. Temos que terminar mesmo, porque é um absurdo o que você está falando. Não tem porque eu virar a cara pro Netto. Eu estou esgotada, é desnecessário. Isso é uma falta de respeito, agora ninguém pode conversar com o Netto mais só porque você brigou com o cara? Eu não tenho culpa da briga de vocês, e não vou parar de falar com ninguém por sua causa".

Lucas novamente não aceitou os argumentos de Hariany, e disse que a peoa tinha obrigação de tentar ficar mais animada ao redor dele. "Você não fez nem um esforço pra ficar bem comigo, e depois estava lá conversando de boa com o Netto. Eu fiquei jogando positividade e você nem pra fazer um esforço por mim", disparou Lucas. Hariany reafirmou que não quer mais nada com Lucas, e finalizou: "Eu te desejo bem, fique com Deus, mas a gente não vai ter mais nada. Eu não aguento mais, você acaba com meu psicológico. Chega".