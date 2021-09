A Fazenda: Bil Araújo diz que sofreu preconceito por ser bonito

Durante uma conversa com as ‘fazendeiras’ Mileide Mihaile e Tati Quebra Barraco, Bil Araújo contou sobre as dificuldades que enfrentou por ser bonito.

"As pessoas julgam de uma forma totalmente diferente. Falar uma coisa pra vocês: gente bonita também sofre. Gente bonita também tem história. É fod*. Eu já sofri pra caral**. Se eu contar a minha história, fod*", disse o ex-BBB durante A Fazenda, na madrugada desta sexta-feira (17).

Ele também falou sobre as críticas que recebeu por participar de mais um reality show - além do BBB, Bil participou do ‘No Limite’.

“Não tem um porquê. A galera fala: ‘Aí, o Bil em mais um reality ocupando o lugar de outras pessoas’. Gente, eu não cheguei e bati na porta de ninguém, não. Eles me convidaram, eu não tenho culpa, me convidaram e eu aceitei”, desabafou.