'A Fazenda': JP Gadêlha é eliminado e Luiza Ambiel chora em Roça

JP Gadêlha foi o 2º eliminado de A Fazenda na noite de quinta-feira, 24. O peão que é bombeiro militar e mora em Feira de Santana teve apenas 26,06% da preferência do público na votação, diante de 33% de Luiza Ambiel e 40,75% de Lidi Lisboa.

Luiza Ambiel demorou a entender sua permanência na casa, ficou emocionada e precisou ser apressada por Marcos Mion: "Luiza, segura a emoção. Preciso que você volte para a casa!"

"Muito obrigado pelo carinho de todos, agradeço a cada um de vocês que votaram em mim. Deixo aqui um 'cheiro' bem carinhoso para as minhas princesas e um abraço aos meus camaradas. Tamo junto!", afirmou JP Gadêlha em story postado no Instagram do programa.