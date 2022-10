A Fazenda: Lucas menciona uso de arma de fogo em ameaça a Shayan

A noite dessa quarta-feira (12) em A Fazenda foi marcada por polêmicas. Após Bia descer da Prova do Fazendeiro, os grupos começaram a se atacar e Lucas recorreu à ameaça violenta em briga com Shayan.

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra o ator fazendo ameaças ao empresário. Lucas insinua que anda armado fora do confinamento, o que assustou a web.

"Você vai ter medo, vai ver lá fora. Vai tomar um surra bem dada", disse o ator enquanto Shayan afirma que quer pagar para ver.

Lucas ameaça Shay e diz que aqui fora anda com “uns negocinhos diferentes na cinta” e faz um gesto de arma com a mão. Gente? Que isso? #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/4sJDFd3AUP — Dantas (@Dantinhas) October 13, 2022

"É que eu não posso porque ando com um negocinho diferente na cinta", diz fazendo menção a uma arma com as mãos. "Eu sou atirador esportivo", tenta explicar após o empresário perguntar se aquilo tinha sido uma ameaça.

Com medo do que poderia acontecer, Kerline e Iran aconselharam o empresário a ir no closet falar com a produção sobre o assunto.

Nas redes sociais, o público ficou muito assustado com as palavras de Lucas e muitos cogitam deixar de vez de assistir o reality.

Até o momento, a Record não se pronunciou sobre o assunto. Shayan também não retornou com novidades.