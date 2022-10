A Fazenda: Thomaz Costa ingere excesso de medicamentos e sinal do reality é cortado

Durante a madrugada desta segunda (17), o ator Thomaz Costa, uma das celebridades confinadas no reality A Fazenda 2022 (RecordTV), tenrou ingerrir uma grande quantidade de medicações, o que fez com que a emissora suspendesse o sinal do pay per view do programa por mais de uma hora.

De acordo, com a nota divulgada pela assessoria de imprensa da RecordTV, Thomaz passou por um estresse emocional: "Na noite deste domingo, dia 16/10, o participante Thomaz Costa se sentiu mal, por conta de um stress emocional. Ele recorreu à caixa de primeiros socorros, que está a disposição dos peões, para se automedicar", diz o comunicado

A emissora ainda afirmou que o ator de Carrossel recebeu atendimento médico e que o próprio participante decidiu voltar à competição deposi de se sentir mais tranquilo. "Prontamente atendido pela equipe médica, verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, o Thomaz decidiu voltar para o jogo", prossegue o comunicado.

A publicação finaliza dizendo que Thomaz está recebendo todos os cuidados necessários nesse momento; "Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Outros comentários feitos pelos demais participantes, foram mera especulação. Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes".

Como mostra um vídeo que circula nas redes sociais, o ex-namorado de Larissa Manoela que teria tentado tomar remédios em grande quantidade por sua própria conta. A participante Ruivinha de Marte, que estava no quarto com o ator, impediu que ele ingerisse os comprimidos.